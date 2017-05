SANTIAGO DE COMPOSTELA

Antes da súa toma de posesión, o novo comisario provincial referiuse así ao caso sucedido en 1994 no Cash Record do Ceao, no que morreron tiroteados unha caixeira e un reponedor. Coincidindo co 23 aniversario dos crimes, as familias volveron a saír á rúa a protestar pola falta de pistas e para criticar o traballo policial e xudicial.

"Naquel momento entendo que se fixeron todas as xestiones pertinentes que había que facer", dixo Villamarín. "Todo o actuado remitiuse á autoridade xudicial e, agora, se a autoridade xudicial ordena facer algunha cousa máis, loxicamente nós estamos a plena disposición para facer as dilixencias necesarias", resolveu.

Por outra banda, aproveitou para destacar, ante a súa nova etapa profesional, que a cidade de Lugo "é unha cidade tranquila e segura", aínda que "iso non quere dicir que non haxa ningunha incidencia delincuencial como noutros puntos da xeografía española". "Podo presumir de que Lugo é unha cidade moi segura cun índice delincuencial moi baixo", subliñou.

O novo comisario, orixinario de Viladonga, no Concello de Castro de Rei, confesou que "o que máis lle preocupa é que a cidadanía e a sociedade lucense senta segura e orgullosa do seu Policía". "Se consigo iso sentireime satisfeito", apostilou.