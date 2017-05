A Xunta avaliará que facer por viticultores e adegas tras o xeadas pero insiste en contratar seguros

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, manifestou que a Xunta articula as liñas a seguir ante os danos ocasionados polas xeadas nos viñedos e avanzou que avaliará que se pode facer polos viticultores e polas adegas, aínda que incidiu en que o sector ten que contratar seguros porque "non pode estar sempre pendente" de axudas públicas.

Þ Ángeles Vázquez Vigo | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios no marco do foro Galicia en Viños, a conselleira sostivo que a xeada afectou a catro do cinco denominacións de orixe galegas. En concreto, as zonas afectadas foron as de Monterrei, Valdeorras, O Ribeiro e unha área concreta da Ribeira Sacra. Pola súa banda, nas Rías Baixas "non houbo ningún problema".

Vázquez explicou que, de momento, os técnicos están a valorar a porcentaxe de prexudicados e cal vai ser o futuro desas vides, xa que "hai zonas que é previsible que se poidan recuperar, con distintos tratamentos, e hai outras en que a recuperación é nula". Neste marco, este mércores acudirá a Monterrei e Oímbra (Ourense) para reunirse con alcaldes e o sector.

A partir de aí, indicou que se concretarán as medidas a adoptar e analizaranse cantos dos viñedos están asegurados, que dixo que é unha porcentaxe "mínima" que non chega "a un 20%". A colación diso, mantivo que no sector viticultor hai que "seguir andando, e moito", como "se fixo anos atrás" co gandeiro, para ampliar o número de asegurados.

Así as cousas, sostivo que os viticultores "non poden estar sempre pendentes de se a Xunta ou o Ministerio dispoñen dos fondos pertinentes para poder sacar axudas", e insistiu en que a Administración autonómica seguirá "facendo o esforzo para que cheguen os seguros a todos os viticultores, sobre todo aos profesionais, aos que viven de todo isto".

FORO GALICIA EN VIÑOS

En canto ao foro Galicia en Viños, organizado por Faro de Vigo, Vázquez remarcou que "falar de viño é falar do sector máis internacional" que ten Galicia, cuxo incremento na exportación cifrou nun 69 por cento desde a campaña 2010/2011.

Neste contexto, indicou que o sector ten que exporse o seu futuro e afrontar "un dos problemas" principais, que é o despoboamento. Ante iso, lembrou que a Xunta "ten un plan de máis de 230 millóns de euros durante este ano para asentar poboación no rural" e, por tanto, para garantir "a substitución xeracional".