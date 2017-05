A Consellería do Mar inviste 365.000 euros na reparación dos danos do temporal no porto de Corme (A Coruña)

A Consellería do Mar investiu 365.000 euros na reparación dos danos provocados polo temporal do primeiro fin de semana de febreiro no porto de Corme, no municipio coruñés de Ponteceso.

Rosa Quintana en Corme | Fonte: Europa Press

A titular deste departamento da Xunta, Rosa Quintana, visitou este mércores os traballos que se acometen nesta infraestrutura, acompañada polo presidente de Portos de Galicia.

A actuación de reparación dos danos realizouse durante os últimos dous meses, despois de que as obras fosen tramitadas por procedemento de emerxencia ante "a urxencia da actuación para minimizar situacións de risco para os usuarios do porto". Os traballos céntranse na reparación do dique e dique de abrigo do porto, que sufriran derrubes parciais debido ao impacto das ondas.

As obras consisten fundamentalmente na reparación e reforzo do dique, mediante bloques de formigón de 15 toneladas e diques de pedra natural de 12 toneladas. Estas pezas están a ser colocadas estes días por medio dun guindastre para a reconstrución do espaldón do dique.

Durante a súa visita, Quintana explicou que os traballos devolverán a estrutura danada ás súas condicións habituais, dotando a seguridade e operatividade ao porto. Ademais, engadiu tamén que esta é unha das obras máis destacadas, xunto coa do porto da Guarda, das requiridas tras os danos do temporal e que supuxeron un investimento total de 1,4 millóns de euros.