Os xornalistas Patricia Abet, Abraham Coco e Elena Pérez recibiron este mércores o XXVII Premio de Xornalismo 'Xosé Aurelio Carracedo', que convoca anualmente a Deputación de Ourense, pola súa serie de reportaxes no xornal ABC 'Las mil Galicias'.

Durante a entrega do galardón, o xurado valorou os artigos premiados pola "panorámica da situación actual de Galicia desde o punto de vista da solidariedade, a innovación e o emprendemento".

Estes mesmos elementos foron reivindicados pola xornalista Patricia Abet, que na súa intervención explicou que o obxectivo de 'Las mil Galicias' foi o de dar voz a "pequenas historias de vida" e "reflectir esa Galicia que resiste día a día, solidaria e que emprende".

A xornalista valorou que "o xurado soubese ver o plus" que ofrecen as entrevistas e reportaxes da serie "nun momento no que os grandes titulares están cheos de nomes coñecidos" e que se apostou polas "historias de vidas anónimas de xente que se atopa todos os días na rúa".

A entrega do premio, dotado con 3.000 euros e cun diploma, correu a cargo do presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar.

LIBERDADE DE PRENSA

Durante a súa intervención, o máximo responsable do ente provincial lembrou a figura do xornalista ourensán que dá nome ao galardón e defendeu a liberdade de prensa como expresión das liberdades individuais e da Democracia.

Baltar lembrou que a entrega do galardón xornalístico sempre coincide coa celebración do Día Mundial da Liberdade de Prensa, que definiu con tres palabras concretas: "independencia, pluralidade e neutralidade".

Ademais defendeu que a liberdade de prensa é a "garantía para que calquera cidadán poida expresar a súa opinión libremente e sen censuras".

Así mesmo, tamén se referiu a a relación entre a liberdade de prensa e as liberdades políticas. En concreto, botou man ao último informe de Reporteiros sen Fronteiras, que sinala aos países escandinavos como os líderes na liberdade de prensa e coloca a países como Cuba e Corea do Norte nos seus últimos postos.

"Onde non hai Democracia non hai liberdade de expresión", lamentou Manuel Baltar, tras lembrar que "un terzo da poboación mundial" reside en países sen liberdade de información e que España ocupa o posto 29 na lista de Reporteiros sen Fronteiras.

ASISTENTES

O acto, celebrado no Salón de Plenos da Deputación, tamén contou coa presenza do presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices; do subdelegado do Goberno en Ourense, Roberto Castro e da irmá e o sobriño de Xosé Aurelio Carracedo, Clara Carracedo e Miguel Jiménez Carracedo, respectivamente.

Clara Carracedo a sinalado aos galardoados que o premio 'Xosé Aurelio Carracedo' de xornalismo "dá moita sorte". Pola súa banda, Miguel Jiménez Carracedo botou man á súa experiencia persoal para agradecer que 'Las mil Galicias' dea voz aos galegos que "residen lonxe e loitan desde fóra para facer máis forte a Galicia".

Na acta de concesión do galardón, o xurado recoñeceu ao tres xornalistas e ao xornal no que se publicaron os seus artigos o seu "traballo en equipo continuado no tempo para analizar a realidade actual de Galicia, ofrecendo aspectos sobre o problema demográfico, a investigación e os sectores económicos que resisten e seguen impulsando a competitividade" na comunidade autónoma.