O xornalista Nacho Mirás homenaxeado na facultade na que impartiu docencia

O xornalista Nacho Mirás ocupa dende este mércores 3 un espazo de seu na Facultade de Ciencias da Comunicación ao dar nome á aula onde impartía a materia práctica de Redacción Xornalística.

Nacho Mirás na presentación do libro 'El mejor peor momento de mi vida' na USC | Fonte: USC

A inauguración deste espazo que lembra ao xornalista finado a finais de 2015 quedou formalizada oficialmente coa colocación dunha placa coa nova denominación da Aula. Durante o acto, a xornalista Ainhoa Apestegui, en representación da familia de Nacho Mirás, lembrou a ilusión e o cariño co que o informador acudía a impartir esta materia e como animaba aos alumnos a pesar da mala situación laboral da profesión.

Tamén interviron o vicerreitor e profesor desa facultade, Xosé Pereira; o decano do centro, Xosé Ramón Pousa; e Darío Janeiro en representación do Colexio de Xornalistas. Os tres destacaron a valía e a entrega de Nacho Mirás no desempeño da profesión xornalística.

Este foi un dos actos principais cos que a Facultade de Ciencias da Comunicación conmemorou este 3 de maio o Día da Liberdade de Expresión. A xornada contou coa participación de numerosos compañeiros e alumnos do centro e súmase a outras iniciativas que tanto dende a propia Facultade como dende o Colexio Profesional manteñen viva a lembranza sobre a figura de Nacho Mirás.