Estrean o documental 'Paraíso Roubado' sobre a riqueza de Lourizán antes da instalación da fábrica de celulosa

A Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) presentou este mércores a estrea 'Paraíso Roubado', un documental sobre a riqueza de Lourizán antes da instalación da fábrica de celulosa.

A cinta foi producida en colaboración co Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación, o Museo de Pontevedra e a Cartoteca Provincial 'Domingo Fontán'. A estrea será o vindeiro mércores día 10, ás 20,00 horas, no Sexto edificio do Museo de Pontevedra.

O director do documental, Lukas Santiago, explicou que a súa película aborda "a realidade da parroquia de Lourizán" no período que vai de finais do século XIX aos anos 60 do século XX, dunha zona que era un verdadeiro paraíso e na que Eugenio Montero Ríos instalou a súa residencia galega.

O presidente da APDR, Antón Masa, indicou que 'Paraíso Roubado', fai é "un exercicio de memoria histórica" que fai un percorrido pola riqueza natural, paisaxística e económica desta parroquia pontevedresa, "que veu perder o seu futuro coa chegada do desenvolvismo franquista e a instalación da fábrica de celulosa".

O director apuntou que o seu documental dá o protagonismo aos veciños da parroquia, cun recoñecemento á loita das mariscadoras "que se enfrontaron á represión armada na defensa do banco marisqueiro e o pan dos seus fillos", unha loita que, segundo afirmou, "non pode caer no esquecemento, que ten que permanecer na memoria das xentes que aspiran a ver a ría libre da condena que supuxo a instalación da fábrica de pasta de papel".

Lukas Santiago manifestou, así mesmo, que el recuperou a historia de primeira man do seu avó, e que na cinta inclúe tanto testemuñas de persoas maiores da parroquia como intervencións de investigadores e historiadores.

MULLER

Santiago fixo especial fincapé na figura da muller, sobre o que asegurou que as mariscadoras foron fundamentais na loita contra a instalación da celulosa, sobre todo en febreiro de 1959, cando 500 mariscadoras de Lourizán e Campelo fixeron fronte ao exército franquista, acabando moitas delas no hospital militar, e 14 no cárcere militar.

O deputado de Cultura Xosé Leal sinalou durante a presentación que o apoio a este traballo "forma parte da aposta por dar vida ao noso audiovisual e por recuperar o noso patrimonio histórico".

Este proxecto, a través dos testemuños que inclúe, supón unha compilación da memoria dunha parroquia, "que vai moi en concordancia" co traballo do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación e que permitirá que as próximas xeracións poidan coñecer "como era antes da instalación da celulosa, e saber que había outro mundo hoxe xa descoñecido para a maioría de nós", segundo dixo Xosé Leal.

Tamén o deputado de Cultura manifestou que "sería interesante" que o documental, unha vez estreado en Pontevedra "teña percorrido" por outros lugares da provincia. Lukas Santiago anunciou, ademais, que este será o primeiro traballo dunha triloxía que levará por título 'Lourizán, terra mártir'.