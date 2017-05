FEMP acusa a Montoro de impedir aos concellos reinvestir os seus 7.000 millóns de superávit en emprego

O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentou este mércores un conxunto de emendas aos Orzamentos Xerais do Estado e acusou ao ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, de obstaculizar a reinversión do superávit de máis de 7.000 millóns de euros os concellos por parte das propias Corporacións locais.

Entre a batería de emendas presentada tras a Xunta de goberno da FEMP, atópase a prórroga do destino de superávit e o teito de gasto, e segundo apuntou Caballero.

"Os grupos parlamentarios vano a entender, porque Montoro non quere entendelo", asegurou sobre a reinversión do superávit.

"O que Montoro ten en mente é non deixar facer a reinversión do superávit e por tanto que os compromisos orzamentarios con Europa cárguense en máis dunha terceira parte ás Corporacións locais", subliñou, á vez que denunciou que isto vén pasando o últimos cinco anos.

Por iso, explicou que a reinversión supón poder crear emprego a través dos concellos. "Queremos reinvestir o noso aforro nos nosos cidadáns e crear ducias de miles de empregos", reivindicou.

"Son 7.500 millóns que queremos reinvestir para xerar emprego, porque o aforramos nós e non queremos que o utilicen outras administracións que non foron eficientes", engadiu.

O presidente da Federación acusou ao Goberno de presentar contas equilibradas a Europa e que logo o custo do equilibrio "caia sobre as administracións locais". "As institucións incumplidoras teñen un trato condescendiente por parte de Facenda e as administracións cumpridoras fáisenos imposible reinversión do superávit", apuntou.

Para a execución do superávit, a FEMP esixiu que se permita legalmente e que se proporcionen os prazos para tramitar adxudicacións, aínda que Caballero alertou que o tempo normal para esta tramitación é de "entre 9 e 11 meses", polo que aprobándose os orzamentos non habería posibilidade antes de fin de ano de realizar esa reinversión.

"O goberno de España nega a posibilidade de reinvestir o superávit das corporacións locais en 2016", subliñou Caballero antes de propor que a adxudicación se poida facer ao longo de 2017 e 2018, e así poder cumprir os prazos.

TEITO DE GASTO

Así mesmo, a FEMP presentou a proposta de que o teito de gasto aplíquese "orzamento sobre orzamento e non liquidación sobre liquidación", tal e como explicou Caballero quen afirmou que a actual formulación do teito de gasto é "un lazo que afoga aos concellos".

"Somos os que cumprimos, non temos que ser castigados cun teito de gasto inxusto", asegurou na rolda de prensa posterior á Xunta da FEMP.

Ademais, anunciou que presentará emendas relativas á pobreza enerxética, á devolución do céntimo sanitario e do imposto de plusvalía. Doutra banda, a FEMP está a estudar alternativas ao actual sistema de cálculo do imposto de Plusvalías, co fin de resolver o problema de inconstitucionalidade da súa aplicación. Ditas alternativas serán presentadas aos diversos grupos de traballo da Federación e tamén levarán á Xunta de Goberno deste mes de maio na que, en palabras de Caballero "faremos unha proposta de reforma para facer o imposto constitucional".

As propostas da FEMP tamén se refiren a a extensión a 240 mensualidades para a devolución dos saldos negativos do PIE de 2013, a petición ao Estado de que reteña ás Comunidades Autónomas as cantidades que deben ás Entidades locais e que, en certos casos, son moi elevadas; ter información sobre o cálculo da Participación nos Ingresos o Estado; e que as Comunidades Autónomas Uniprovinciales devolvan ás Entidades locais dos seus territorios as cantidades que lles deben.

O presidente da FEMP anunciou que ditas propostas remítense hoxe por escrito hoxe mesmo e que tamén será hoxe cando se soliciten reunións para a súa presentación aos Grupos políticos de ambas as Cámaras.