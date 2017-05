A Xunta licita a redacción dos proxectos para construír 12 sendas peonís na comarca de Ourense

A Xunta licita este mércores a redacción dos proxectos de construción de 12 sendas para peóns e ciclistas na contorna da cidade de Ourense, que teñen un prazo de execución dun ano e suporá un investimento de máis de 2,6 millóns de euros.

Presentación de proxecto de senllas peonís en Ourense | Fonte: Europa Press

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, informou ao concelleiro de Medio Ambiente de Ourense, José Araújo, que o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este mércores a licitación da redacción do proxecto de senllas peonís e ciclistas en Ourense.

Menéndez explicou que o contrato publicado no DOG ten un prazo de execución de 12 meses e consta cun orzamento próximo aos 227.000 euros.

Por parte do Executivo galego confíase en que os primeiros proxectos estean redactados a finais de 2017 ou inicios de 2018, co obxectivo de que a licitación dos contratos de obras, que serán cofinanciadas con fondos Feder, póidase iniciar o próximo ano.

As obras están enmarcadas dentro do Plan de Senllas de Galicia para a comarca de Ourense, no que están previstas un total de 13 novas sendas que sumarán 16 quilómetros e que para a súa realización contarán cunha partida de máis de 2,6 millóns de euros.

Neste sentido, o director da Axencia Galega de Infraestruturas explicou que se redactarán seis proxectos para desenvolver 12 das 13 senllas propostas. A outra senda xa se executou a finais de 2016 na estrada OU-402 en Freixendo, no Concello de Toén.

As actuacións presentadas este mércores na delegación territorial da Xunta en Ourense forman parte da segunda fase do Plan de Senllas de Galicia. O obxectivo deste proxecto é construír 95 sendas novas e case 125 quilómetros para peóns e ciclistas en 11 comarcas da comunidade autónoma.

SEGURIDADE DE PEÓNS E CICLISTAS

A Xunta de Galicia aposta por este proxecto para protexer e incrementar a seguridade dos peóns e dos ciclistas. Ademais, as sendas promoven unha mobilidade máis sustentable, favorecendo desprazamentos a través de medios non contaminantes.

Para o concelleiro de Medio Ambiente e Mobilidad, José Araújo, o anuncio realizado coa licitación destes proxectos "complementa o Plan de Mobilidade" que o grupo de goberno trata de acordar co resto de grupos políticos "para facer de Ourense unha cidade máis saudable e con mellor calidade de vida".