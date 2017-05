A Deputación de Pontevedra apoia con 100.000 euros a mobilidade de estudantes 'Erasmus+' da Universidade de Vigo

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, asinaron este mércores no Pazo Provincial a segunda edición do convenio de colaboración dotado de 100.000 euros entre ambas as institucións para a promoción da mobilidade dos estudantes dos campus de Pontevedra e Vigo a través do proxecto 'Erasmus+'.

Comvenio da Deputación de Pontevedra e a Universidade de Vigo. | Fonte: Europa Press

Segundo explicou Carmela Silva, a Universidade de Vigo solicitou esta axuda para evitar que algúns alumnos se vexan obrigados a renunciar ao programa Erasmus por non ter capacidade económica para participar nel.

Con este novo convenio, cen estudantes poderán completar a súa formación en universidades europeas ou ben realizar as súas primeiras prácticas formativas en empresas e institucións doutros países europeos durante o curso 2017/2018.

Cada bolsa estará dotada con mil euros que se repartirán en 80 para 'Erasmus + Estudos', 11 para 'Erasmus + prácticas' e 9 para convocatorias propias internacionais da Universidade.

Carmela Silva enmarcou este convenio no compromiso adquirido pola Deputación coa Universidade de Vigo, en virtude do cal xa se asinaron outros acordos nestes dous anos cunha achega económica superior ao medio millón de euros.

"HISTÓRICA"

"Non se pode concibir unha administración que non estea en permanente contacto, colaboración e traballo conxunto coa Universidade", manfestou a presidenta.

Neste sentido, o reitor cualificou de "absolutamente histórica" a colaboración da institución provincial nestes dous últimos anos que valorou como un "éxito", o que fai que "esta alianza estratéxica cada vez sexa máis estreita e máis importante, e que se poida pór a mirada no futuro con obxectivos máis ambiciosos", concluíu Salustiano Mato.