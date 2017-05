Os encoros galegos perden 15 hectómetros cúbicos de auga

A reserva hidráulica dos encoros que abastecen Galicia diminuíu en 15 hectómetros cúbicos de auga con respecto á semana pasada, ata os 2.529, o que supón 755 hectómetros cúbicos menos que hai un ano, segundo os datos publicados este mércores polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

Entrepeñas, Sacedón, encoros, pantanos, auga, encoro, pantano | Fonte: Europa Press

En concreto, a cunca Miño-Sil atópase ao 66,8 por cento da súa capacidade, con 2.023 hectómetros cúbicos de auga embalsada, 636 menos que hai un ano --2.659--.

Pola súa banda, a cunca Galicia Costa está ao 74 por cento da súa capacidade total, con 506 hectómetros cúbicos de auga embalsada, un total de 119 menos que o ano pasado --625--.

No conxunto do Estado, a reserva hidráulica atópase ao 58,1 por cento da súa capacidade polo que os encoros almacenan actualmente 32.537 hectómetros cúbicos (hm3) de auga, ao diminuír na última semana en 263 hectómetros cúbicos (o 0,5% da capacidade total dos encoros) a pesar das abundantes precipitacións caídas sobre a Península.

Por ámbitos, a reserva atópase ao 91,8% en Cantábrico Oriental; ao 80,3% en Cantábrico Occidental; ao 66,8% en Miño-Sil; ao 74,0% en Galicia Costa; ao 85,7% nas Cuncas internas do País Vasco; ao 53,3%, no Duero; ao 53,8%, en Tajo; ao 60,8%, en Guadiana; ao 90,4% en Tinto, Odiel e Pedras; ao 56,8%, en Guadalete-Barbate; ao 53,6%, en Guadalquivir; ao 74,2% en Ebro e ao 87,4% en Concas internas de Cataluña.

Por baixo da metade atópase a Cunca Mediterránea Andaluza (ao 49,2%), a do Júcar (ao 39,7%) e a do Segura, ao 32,7%. Esta semana, as precipitacións foron abundantes en toda a Península e a máxima produciuse en Huelva con 131,2 litros por metro cadrado.