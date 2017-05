Galicia Calidade, Canal Cocina e Pazo de Vilane promocionan o uso do ovo campero e a gastronomía galega

Galicia Calidade, Canal Cocina e Pazo de Vilane, empresa familiar que desenvolve a súa actividade no medio rural da Comunidade, uniron forzas para pór en marcha unha serie de accións co obxectivo de dar a coñecer o uso culinario do ovo campero e a gastronomía galega.

Así, durante 2017 desenvolveranse concursos de receitas a través da web de Canal Cocina nos que as persoas premiadas poderán visitar e aloxarse no Pazo de Vilane e dinámicas en tendas con agasallos exclusivos. Canal Cocina gravará ademais reportaxes no pazo que serán emitidos na súa cadea e creará un microsite na súa web no que ofrecerán noticias gastronómicas protagonizadas por Pazo de Vilane e Galicia Calidade.

O xerente de Galicia Calidade, Alfonso Cabaleiro, eloxiou o labor de Pazo de Vilane como "mostra de traballo, dedicación e investimento no medio rural galego", así como a súa aposta por "o emprego feminino en todos as funcións da súa empresa".

REPOSTARÍA

Dentro deste acordo, este mércores comeza o primeiro concurso organizado por Pazo de Vilane, Galicia Calidade e Canal Cocina, cuxo obxectivo será que os participantes envíen receitas de repostaría elaboradas con ovo campero.

O certame desenvolverase ata o 4 de xuño e un xurado, formado por expertos gastronómicos de Canal Cocina, elixirá dez receitas entre todas as que se recibiron.

O primeiro premio será unha viaxe para dúas persoas con aloxamento e visita guiada ao Pazo de Vilane. Ademais, os 10 galardoados recibirán cada un un lote de produtos Pazo de Vilane e outro de 10 produtos certificados por Galicia Calidade, ademais da inclusión das receitas gañadoras nas caixas de ovos camperos e

nas de marmeladas da compañía.

Posteriormente, no verán lanzarase unha acción que tamén será premiada con lotes de produtos e na que poderán participar tanto os subscritores da newsletter de Pazo de Vilane como os do Club Canal Cocina. Nela pedirase aos usuarios que compartan anécdotas relacionadas coas súas experiencias no campo ou nunha granxa.