AMP.- Almuiña pide a colaboración dos profesionais para a reordenación de servizos que esixe ampliar o CHUS

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, pediu "a colaboración e o apoio" dos profesionais sanitarios para deseñar o plan funcional que fixará a reordenación de servizos que esixe a ampliación do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e a construción da nova facultade de Medicamento na contorna do Hospital Gil Casares.

"Isto non é o final dunha etapa, senón o inicio para definir de forma concreta que se incorpora nos novos espazos e a reorganización dos servizos da área. Necesitamos o voso apoio para tratar de planificar algo que nos parece fundamental", remarcou o conselleiro, quen participou na presentación do proxecto a profesionais da área sanitaria compostelá.

Tras constatar os avances na definición do proxecto e dos volumes, incidiu en que no espazo dos próximos meses é necesario facer un plan sectorial que afectará á Facultade de Medicina e á ampliación do CHUS, vendo "a nivel edificatorio que dificultades hai" e tamén a urbanización, con cuestións como os aparcadoiros e o tráfico

De feito, apuntou que as cuestións relativas á urbanización, aparcadoiros e tráfico --polas que expresaron a súa preocupación varios dos profesionais que acudiron ao encontro-- abordaranse nun encontro solicitado co alcalde de Santiago, Martiño Noriega, e cos grupos de Raxoi.

As solucións concretas están pendentes de ser analizadas por técnicos e arquitectos.

A AMPLIACIÓN DO CENTRO DE CONXO, DESCARTADA

En paralelo, sinalou que se traballará para sacar a concurso a contratación da obra da Facultade de Medicina, que afectará o Hospital Gil Casares.

"Unha parte da Facultade poderase facer sen tocar o Gil Casares, pero sen tardar haberá que trasladar aquí e a Conxo parte dos servizos", indicou o conselleiro, quen tamén ratificou que, aínda que inicialmente valorouse a posibilidade de ampliar o edificio médico cirúrxico de Conxo, foi descartada.

Como freo á devandita ampliación, Almuiña aludiu a "limitacións" por parte de Patrimonio e ambientais, así como para o plan funcional que se buscaba.

"UN ANO POR DIANTE"

Ante a planificación da reorganización de servizos que haberá que acometer, insistiu en que os profesionais poden concretar as "necesidades" e facer propostas. "Temos un ano por diante para o plan", apostilou.

En canto ao financiamento, preguntado acerca de se é pública, replicou que "sempre o é porque á Administración ninguén lle regala nada". Recalcou que a ampliación se acometerá cun financiamento "tradicional" que haberá que ver como se concreta, "cun convenio que pode ser a través dos bancos e demais".

No marco desta reorganización, preguntado por posibles melloras asistenciais como a habilitación de habitacións individuais para paliativos, o conselleiro replicou que si se analizará esta cuestión, á vez que esgrimiu que Sanidade quere "xeneralizar" as unidades de paliativos para todas as áreas de saúde.