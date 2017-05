O Consorcio As Mariñas impulsa un comité de ética en servizos sociais, pioneiro en Galicia

O Consorcio As Mariñas impulsou a creación dun comité de ética no ámbito dos servizos sociais, unha iniciativa pioneira en Galicia "co obxectivo de promover unha intervención social de calidade, baseada en dous alicerces fundamentais: a competencia técnica e a excelencia ética".

Consorcio As Mariñas | Fonte: Europa Press

O presidente do Consorcio, José Antonio Santiso, o director do Plan Coordinador de Servizos Sociais, Ignacio Crespo, e o decano da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña (UDC) e experto en bioética, José Antonio Seoane, presentaron a iniciativa no salón de graos da facultade.

Tamén estiveron presentes concelleiros e persoal técnico dos Concellos que integran o ente supramunicipal. Na súa presentación, Santiso sinalou que se trata dun proxecto "cun marcado carácter innovador na práctica dos Servizos Sociais na comunidade autónoma, xa que non existen precedentes nesta materia".

O comité de ética contará, segundo está previsto, cuns 25 membros de todos os servizos sociais dos concellos e con expertos na materia. O Consorcio convidará tamén os servizos sociais do Concello da Coruña e do Sergas.