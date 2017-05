Os Colexios de Xornalistas urxen a creación do Consello Xeral e defenden o xornalismo profesional e independente

Os Colexios profesionais de Xornalistas de Galicia, Murcia, Andalucía, Castela e León, A Rioxa, País Vasco, Asturias e Navarra, manifestan no Día Mundial da Liberdade de Prensa "a importancia da unidade de acción para defender a función do Xornalismo como garante da Democracia e avanzar cara á súa regulación como aval dunha información independente, veraz e rigorosa". Neste sentido, urxen a creación do Consello Xeral de Colexios de Xornalistas de España.

"Os Colexios sumámonos, a través deste escrito, á lema da Unesco 'Mentes críticas para tempos críticos: O papel dos medios para o avance de sociedades máis pacíficas, xustas e inclusivas', en defensa dos medios e profesionais fronte aos ataques á súa independencia e como homenaxe aos xornalistas que perderon as súas vidas no desempeño do seu labor", sinalan.

"É necesario reivindicar sistemas legais xustos que permitan un exercicio da liberdade de prensa con plenas garantías para os xornalistas; unha prensa libre e responsable que sexa capaz de facilitar o diálogo e xerar unha actitude máis solidaria e tolerante nun mundo globalizado e interconectado", engaden a través dun comunicado.

Ademais, sitúanse en contra da denominada 'Lei Mordaza' argumentando que os xornalistas contan "con medidas de autorregulación, a través de normas e códigos deontolóxicos, así como pola propia lexislación vixente que fai absolutamente innecesaria esa Lei".

"A colexiación afianza a defensa da liberdade de información por un dobre motivo: aceptar unha normativa deontolóxica e reunir requisitos de acceso, regulados por Lei, baseados na titulación. Ofrece, así, a posibilidade de afrontar os retos dunha profesión que necesita establecer certas normas para o seu exercicio de forma que estas convértanse en garantía de protección e calidade tanto para os xornalistas como para a sociedade no seu conxunto", engaden.

Segundo sosteñen, "constituír o Consello Xeral de Colexios de Xornalistas e dispor do Estatuto do Xornalista son dous dos principais retos que afrontan os órganos colexiais como entidades de dereito público para dotar aos profesionais de instrumentos que permitan protexer a independencia, mellorar as condicións laborais e frear o intrusismo".

Respecto diso, piden ao Goberno central e aos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados que axilicen a tramitación da Lei de Creación do Consello Xeral de Colexios de Xornalistas.

Ademais, os Colexios subscribiron o 'Compromiso Público polo Emprego e a Profesión Xornalística' que defende a creación de postos de traballo específicos nas administracións públicas e a profesionalización de postos en gabinetes de prensa, ao requirirse para o seu acceso a titulación en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual (Ciencias da Información), como garantía de independencia e calidade.

CONCIENCIAR

Segundo explican, o Compromiso está a facerse chegar a concellos, deputacións, delegacións do Goberno, universidades, gobernos e parlamentos autonómicos entre outras entidades públicas, "co obxectivo de concienciar e comprometer á Administración sobre a importancia de contar con xornalistas cualificados".

"Tendo presentes os retos e os obxectivos, acentuamos o noso compromiso co bo xornalismo, o xornalismo honesto, rigoroso, veraz e profesional para conmemorar unidos o Día Mundial da Liberdade de Prensa", conclúen os órganos colexiais.