A Xunta e Farmamundi activan o protocolo de atención socio-sanitaria á poboación refuxiada en Uganda

A Xunta de Galicia activou o protocolo de actuación do convenio asinado con Farmamundi para a asistencia socio-sanitaria á poboación sursudanesa refuxiada e solicitante de agarralo en Uganda, que espera atender a máis de 1.000 persoas.

Así, ponse en marcha co operativo, en coordinación con Emesco, a propia Farmamundi, ACNUR e a súa partner en atención en saúde Medical Teams International, ademais do Ministerio do Interior, competente para campos de poboación refuxiada.

As actividades previstas céntranse na provisión de medicamentos para o reforzo dos servizos de saúde para a poboación refuxiada, que espera beneficiar a 1.000 persoas nos próximos dous meses, priorizando a mulleres lactantes e embarazadas e a nenos menores de 5 anos.

Desde o ano 2009, o Goberno galego colabora coa ONG Farmamundi para diversas situacións de emerxencia. A colaboración actívase cada vez que sucede unha emerxencia, previa negociación e solicitude por parte de Farmamundi.