A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, esgrimiu, tras o acordo achega da cota vasca alcanzado entre o PNV e o Executivo central, que "esa é a diferenza entre ter o presidente dunha nación que exerce como tal" ou contar con "un presidente cativo do PP", como definiu ao titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG | Fonte: Europa Press

O acordo entre o PNV e o Goberno de Rajoy fará que Euskadi recupere 1.400 millóns dos case 1.600 millóns de euros que reclamaban os vascos polo litixio sobre a cota entre os anos 2007 e 2017, unha demanda que o PNV esixía para apoiar cos seus votos no Congreso os Orzamentos Xerais do Estado.

En declaracións a Europa Press, Pontón contrapuxo este avance para a cota coa "submisión" e "catividade" de Feijóo en relación ao PP, que "só serve para que Galicia teña un recortazo de 442 millóns nos investimentos do Estado", ao que "hai que sumar os 3.500 millóns perdidos anualmente por non ter un concerto económico".

"Esa é a diferenza entre un presidente dun Goberno que exerce como presidente dunha nación e defende os intereses do seu pobo e consegue máis recursos para blindar servizos públicos fronte a Feijóo, que o único que pode ofrecer a este país é un alto custo pola súa submisión", afeou.

Ademais, Pontón subliñou que este acordo "pon en evidencia de modo moi claro" que ter un concerto económico --que o Bloque reivindicou de forma reiterada-- permitiría a Galicia "contar con máis servizos públicos e telos blindados".

Non en balde, insistiu en que Galicia "perdeu, como mínimo, nos anos da crise, 3.500 millóns ao ano". "E con estes recursos faríanse moitas cousas", apostilou, antes de lamentar que Feijóo "non teña ningún peso no Estado" porque "o único que conseguiu" é "o maior recorte nos investimentos do Estado deste século".