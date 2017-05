A Xunta ampla o orzamento deste ano para axudas á apicultura, que chega a preto de 600.000 euros

A Consellería do Medio Rural publica este mércores no Diario Oficial de Galicia unha ampliación de orzamento de 79.790,25 euros para axudas á apicultura, co que se chegará este ano aos 599.110,25 euros.

Segundo informou a Xunta, este orzamento supón un aumento do 34% con respecto ao ano anterior. Estas achegas, que están cofinanciadas nun 50% polo FEAGA da Unión Europea, nun 25% polo Ministerio de Agricultura e Pesca e nun 25% pola Consellería do Medio Rural; teñen por obxecto mellorar a produción e comercialización dos produtos derivados do mel.

A través desta ampliación, poderá atenderse un maior número de solicitudes, para as que xa se pechou o prazo de presentación. Os beneficiarios das subvencións serán titulares de explotacións apícolas ou cooperativas dedicadas a esta actividade, organizacións representativas e asociacións de apicultores inscritos no rexistro oficial apícola da Comunidade Autónoma con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016.

Os solicitantes deberán ter realizada a declaración do censo anual referida ao ano 2016, dispor dun seguro de responsabilidade civil e realizar, polo menos, un tratamento ao ano fronte á enfermidade da 'varroasis'. No caso de solicitar axuda para a transhumancia, teñen que ser titulares dunha explotación con máis de 50 colmeas.

Entre os gastos subvencionables figuran actuacións como a asistencia técnica aos apicultores por parte das agrupacións, mediante a contratación de técnicos e especialistas en materias relacionadas coa produción e a comercialización dos produtos da apicultura; a sanidade apícola e as actuacións de vixilancia e control da 'vespa velutina'. Tamén se apoiará a organización de cursos e xornadas de formación e a elaboración de material de divulgación, a través de folletos, catálogos ou soportes audiovisuais e informáticos.

Finalmente, con estas achegas fináncianse actuacións de loita fronte ás agresións e enfermidades das colmeas como a 'varroasis', tanto mediante a adquisición de tratamentos contra esta enfermidade como a través da sobrealimentación das colmeas ou a renovación e purificación de ceras e adquisición de fondos sanitarios.