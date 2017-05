Falece o condutor dun camión que se precipitou desde unha ponte en Quiroga (Lugo)

Unha persoa resultou falecida na tarde deste mércores tras precipitarse co camión que conducía por unha ponte no municipio lucense de Quiroga.

Segundo informaron fontes do 112-Galicia, o suceso ocorreu pouco despois das 16,30 horas, cando o camión, que transitaba pola estrada N-120 á altura do quilómetro 484, precipitouse por unha ponte no lugar do Soldón.

Ata a zona mobilizáronse efectivos dos Bombeiros de Monforte, o GES de Quiroga e a Garda Civil de Tráfico, así como o helicóptero medicalizado do 061 con base en Ourense, que certificou a morte da vítima.