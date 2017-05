Centros de saúde rurais de Aragón contarán con mamógrafos móbiles tras un acordo coa Fundación Amancio Ortega

Os centros de saúde do medio rural de Aragón contarán con mamógrafos móbiles en aplicación dun protocolo de intencións que asinaron este mércores o Goberno autonómico e a Fundación Amancio Ortega por valor de 10 millóns de euros e que inclúe importante investimentos nos hospitais de Zaragoza.

O presidente aragonés, Javier Lambán, e o vicepresidente da Fundación, José Arnau, asinaron este mércores o protocolo, que permitirá á sanidade pública aragonesa dispor de oito mamógrafos dixitais con tomosíntese 3D, un para cada sector, outro tres móbiles para o cribado de mama, 16 ecógrafos de alta gama, 11 estacións de traballo, varias cabinas de almacenamento de imaxes. Ademais, adquirirase un acelerador de electróns multienerxético e adecuarase o búnker do Hospital Clínico.

Tamén se instalarán dous novos mamógrafos intervencionistas nos Hospitais Clínico e Miguel Servet de Zaragoza para tratar tumores sen intervención cirúrxica. Situarase unha nova unidade de resonancia magnética no Centro de Especialidades 'Inocencio Jiménez' e renovarase o existente no Miguel Servet. En total haberá seis aceleradores en funcionamento en Aragón. Así mesmo, está a ultimarse a compra dun PET-TAC con destino ao Clínico e unha gammacámara SPECT-TC para o Servet.

Os equipamentos forman parte do Plan de Atención Oncolóxica deseñado polo Departamento de Sanidade, que integra accións de promoción, prevención, cribado, diagnóstico, tratamento, rehabilitación e coidados paliativos.

Javier Lambán declarou aos medios de comunicación que o nome de Amancio Ortega está vinculado en Aragón á chegada de boas noticias, lembrando que a multinacional que dirixe o empresario galego acordou hai 17 anos situar unha planta de distribución de Inditex na Plataforma Loxística de Zaragoza, o que "serviu de detonante" para lanzar Praza.

O protocolo asinado este mércores é unha noticia "produtora de esperanza, de benestar, de alivio para os miles de familias aragonesas arrasadas polo problema do cancro ou medorentas de que algunha vez esa enfermidade chegue a afectarlles", polo que expresou a súa profunda gratitude.

TECNOLOXÍA ADECUADA

Na actual situación de "indixencia orzamentaria", o investimento de 10 millóns é "unha inxección económica formidable e redundante coa que o Goberno de Aragón trata de realizar nos dous últimos exercicios", continuou Lambán, quen resaltou o esforzo realizado, en materia de tecnoloxía sanitaria, nos Orzamentos da Comunidade Autónoma para 2017.

O presidente observou que "non serve xerar bos profesionais se ese esforzo non vai acompañado dunha tecnoloxía adecuada que permita diagnosticar a tempo e tratar o cancro", engadindo que o investimento comprometido pola Fundación Amancio Ortega "vén como auga de maio". Fixo notar que a instalación de mamógrafos "vaise a producir ao longo e ancho da xeografía da Comunidade".

O conselleiro de Sanidade, Sebastián Celaya, expresou que o diagnóstico e tratamento do cancro son "unha das prioridades deste Goberno", ao ser a segunda causa de morte en España.

O Executivo de Lambán quere que todos os aragoneses teñan acceso "equitativo e eficaz" a un bo diagnóstico e un tratamento de calidade, "ligado a profesionais ben preparados e unha tecnoloxía en constante evolución", dixo.

Apuntou que o Executivo se atopou, en 2015, con equipos "moi obsoletos a consecuencia da falta de investimentos", de aí o "claro" compromiso cun "ambicioso" plan de alta tecnoloxía sanitaria, que "nos custou máis pór en marcha do que desexásemos", debido ao control contable do Ministerio de Facenda e o obxectivo de déficit.

O protocolo asinado este mércores permitirá á Comunidade Autónoma renovar equipos "desfasados", constituíndo "un fito" na modernización da sanidade pública aragonesa, o que será "unha mellora clara e evidente para todos os cidadáns".

A prioridade será o cancro de mama, continuou Celaya, quen insistiu en que tres dos mamógrafos serán móbiles e poderán chegar a todos os puntos da comunidade, de forma que "todos os centros sanitarios van contar con mamógrafo". Apuntou que o concurso público para comprar os mamógrafos e ecógrafos realizarase este ano e que as resonancias e os aceleradores poden tardar dous anos.

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

Pola súa banda, José Arnau indicou que os obxectivos do protocolo resopnden "de forma precisa" á vontade persoal de Amancio Ortega para mellorar a calidade de vida. O documento forma parte da iniciativa iniciada en Galicia e estendida ao conxunto das comunidades autónomas para modernizar equipos de diagnóstico e tratamento.

Arnau manifestou que a traxectoria de Ortega no ámbito empresarial traduciuse na creación de miles de empregos de calidade e a creación da fundación. Apostou por "reforzar un dos maiores logros do Estado do Benestar, o sistema sanitario de alcance universal".