A obra pública cae un 73,8% ata marzo en Galicia

A licitación de obra pública baixou un 73,8% entre xaneiro e marzo deste ano en Galicia en comparación co mesmo período do ano anterior, ao situarse en 95,22 millóns de euros, segundo os datos da patronal de grandes construtoras e concesionarias Seopan.

Por organismos, a Xunta licitou obras por 50,08 millóns de euros neste tres primeiros meses do ano, o que supón un aumento do 54,8% en variación anual.

En 12 meses, de abril de 2016 a marzo de 2017, a licitación de obra pública da Xunta alcanzou os 198,11 millóns de euros, isto é, un 1,6% máis.

No conxunto estatal, a licitación de obra pública do conxunto das administracións públicas descendeu un 4,9% no primeiro trimestre do ano, ata supor 2.019,87 millóns de euros, lastrada polo esborralle do 69% que se anotou a promoción de novos traballos de liñas AVE.

BLOQUEO AVE

No tres primeiros meses do ano só se sacaron a concurso novas obras de Alta Velocidade por valor de 17,31 millóns de euros, fronte aos 57,32 millóns dun ano antes.

A situación de bloqueo que presentaban uns 66 contratos de distintos corredores AVE, que o Ministerio de Fomento, a través de Adif, solucionou ao longo do ano, constitúe un dos factores do parón deste tipo de obras.

A conclusión nos últimos anos dalgunhas liñas, como as que enlazan con Palencia, Burgos e Zamora, e os axustes orzamentarios derivados do obxectivo de déficit tamén afectaron o desenvolvemento da Alta Velocidade.

O descenso deste tipo de traballos levou a que o Ministerio de Fomento, principal órgano investidor da Administración central, esborrallase un 72,4% a licitación total de obras ata marzo, que sumaron 278,87 millóns, fronte aos 1.008,8 millóns dun ano antes.

A iso contribuíu tamén o feito de que entre xaneiro e marzo o Departamento que dirixe Íñigo de la Serna non sacase a concurso nin un só contrato de estradas, nin a través da Dirección Xeral de Estradas nin a través de Seittsa.

Ademais, as obras promovidas por Aena e Porto dos Estados, que autofinancian estas dúas compañías e, por tanto, non contan con investimento orzamentario, tamén caeron un 16,7% e un 61,5%, respectivamente, e supuxeron 166,7 millóns e 80,29 millóns.

IMPULSO LOCAL E REXIONAL

O parón que rexistrou Fomento non puido ser compensado polo destacado repunte rexistrado por parte das administracións locais e rexionais, co que a licitación de obra do conxunto do Estado saldou o trimestre co referido descenso do 4,9% tras pechar o pasado ano 2016 en mínimos históricos.

Iso a pesar de que comunidades autónomas e concellos dispararon a licitación de obras públicas. No caso dos gobernos rexionais, sacaron a concurso contratos por 762,70 millóns de euros, un 53,5% máis, mentres que a administración local promoveu traballos por 864,02 millóns, un 68% máis.