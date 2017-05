Xunta, Fomento e Concello de Ourense iniciarán esta semana a tramitación urbanística da estación intermodal

O Ministerio de Fomento, a Xunta e o Concello de Ourense acordaron iniciar esta semana a tramitación urbanística conxunta da estación intermodal de Ourense, tras pechar este mércores en Madrid cuestiones técnicas pendentes para que esta infraestrutura conte con amparo urbanístico e póidanse contratar as obras.

A reunión da comisión de seguimento para a integración do AVE en Ourense, entre o secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Fomento, Manuel Niño; a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez e o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, rematou co anuncio de que "proximamente" se presentará na cidade o deseño conxunto da estación intermodal.

Así o sinalou nun comunicado a Consellería de Infraestruturas, que explicou que o encontro en Madrid serviu para desbloquear as dificultades urbanísticas ás que se enfrontaba o proxecto, debido a que a estación intermodal non aparece recollida nas normas urbanísticas en vigor actualmente en Ourense.

Para solucionar esta situación, o tres administracións implicadas na chegada do AVE (Fomento, Xunta e Concello) acordaron o pasado mes de febreiro tramitar o proxecto de forma conxunta, a través da Lei 3/2016, para impulsar proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese.

A Xunta explicou que a tramitación a través desta norma "fará posible" que a estación intermodal de Ourense conte co amparo urbanístico e a seguridade xurídica necesaria "nun prazo razoable" co obxectivo de "iniciar a contratación das obras dos diferentes elementos que a compoñen".

O ALCALDE SINALA QUE É "CUESTIÓN DE DÍAS"

Nesta liña manifestouse o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, que destacou que a tramitación conxunta e de urxencia ao amparo da Lei 3/2016 permitiu que "en cuestión de días" iníciese a tramitación urbanística da estación intermodal.

O alcalde explicou que nestes momentos o anteproxecto está redactado e foi entregado á Xunta para que traballe sobre el e que se está á espera de que o remita de novo ao Concello.

Vázquez considerou que "será un procedemento moi rápido", aínda que explicou que aínda están pendentes cuestións como expropiacións de terreos por parte da Xunta, nas que "o Concello terá que intervir no que é a tramitación".

"Cando teñamos toda a información procederemos a convocar á comisión municipal de seguimento do AVE para presentarlles o proxecto de estación intermodal", dixo o alcalde.

Tamén expuxo que sobre o documento entregado pola Xunta o Concello deberá emitir un informe que terá que estar en exposición pública no Boletín Oficial da Provincia (BOP) durante 20 días.

O alcalde lembrou que tras ese informe a Xunta estará en condicións para dar os pasos para licitar a primeira parte da obra: a construción dun aparcadoiro subterráneo para 302 prazas, en dúas plantas e a construción da propia estación de autobuses.