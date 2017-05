O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, defendeu este mércores que o acordo alcanzado entre o PNV e o Goberno central sobre a cota vasca "non prexudica a ninguén" e "beneficia tamén a Galicia e a toda España".

Miguel Tellado | Fonte: Europa Press

O acordo entre o PNV e o Goberno de Rajoy fará que Euskadi recupere 1.400 millóns dos case 1.600 millóns de euros que reclamaban os vascos polo litixio sobre a cota entre os anos 2007 e 2017, unha demanda que o PNV esixía para apoiar cos seus votos no Congreso os Orzamentos Xerais do Estado.

"É verdade que o noso socio preferente para a negociación dos orzamentos do Estado era o PSOE, pero está moi entretido nas súas guerras internas que lle afastan do interese xeral", reflexionou, para engadir que "a responsabilidade" do Goberno é dotar ao país das contas "o máis axiña posible".

"E o que atopamos é un PNV disposto a cooperar e a chegar a acordos. O que fixo o Goberno é traballar nesa dirección", aseverou o dirixente popular, convencido de que é necesario que "canto antes haxa presupostos" en España.

Por iso, defendeu que, na medida en que este acordo co PNV permite "desbloquear" esta situación, o paso vai redundar "no beneficio de todos". Así mesmo, felicitou a "capacidade de diálogo" do Executivo que dirixe Mariano Rajoy e a "receptividade" do PNV.

"MENOS MILONGAS DO NACIONALISMO COHIBIDO

En canto á postura expresada pola portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, quen puxo en dúbida o peso político do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o secretario xeral do PPdeG replicou que "se equivoca" e insistiu en que o acordo "beneficia tamén a Galicia, que recibirá o 11% do investimento".

"Hai que dicir a Pontón que este é un bo acordo, que malos acordos eran os que asinaba o seu partido e que logo nunca se executaban", afeou, antes de pedir "menos milongas do nacionalismo cohibido". "Cando tiveron ocasión de lograr investimentos para Galicia, non o fixeron", resolveu.