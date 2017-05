O portavoz de En Marea, Luís Villares, criticou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "confórmese con ir a rebufo" do PP estatal na negociación dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) tras o acordo alcanzado este mércores entre o PNV e o Goberno central.

"Para sacar unha boa posición do PP hai que estar en contra do PP, esa é a gran conclusión do acordo despois de que o PNV, desde unha posición contraria ás teses do PP, conseguise un sistema de financiamento favorable aos seus intereses", manifestou Luís Villares ao ser preguntado respecto diso por Europa Press.

Fronte á actitude dos nacionalistas vascos, o exmaxistrado lucense censurou que Feijóo, ao que definiu como "un presidente absolutamente manso e calado", "non só non consiga ningún financiamento xusto, senón que se conforma con ir no debate ao rebufo do que marca o PP a nivel do Estado".

Ademais, lembrou que a súa formación insistiu en que o "sistema común" exposto por PP e PSOE "non é satisfactorio" xa que "valida o discurso dunha Galicia menguante". A diferenza diso, defendeu un modelo "confederal" baseado na "soberanía fiscal e na suficiencia de recursos". "Non para satisfacer as necesidades dun país que morre, senón para ter recursos para facer políticas propias e diferentes que nos permitan solucionar os problemas do país e non palialos", indicou.

Todo iso, na súa opinión, "poderíase estar a negociar perfectamente co Estado". "Quen o consegue é quen se opón ás políticas do PP pero Feijóo compórtase máis como un delegado do Goberno que como un presidente dun país", lamentou.