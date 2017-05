Navantia Fene inicia os traballos para trasladar dúas estruturas flotantes para o primeiro parque flotante do mundo

Navantia Fene comezou os traballos previos para poder executar o vindeiro venres, 5 de maio, a manobra de carga sobre un buque semisumerxible, 'Albatross', de dous do cinco estruturas flotantes destinadas ao proxecto 'Hywind', o que será o primeiro parque flotante do mundo, instalado nas proximidades da costa de Escocia e realizado para a compañía norueguesa Statoil.

Sobre as 11,30 horas deste mércores o buque 'Albatross', da naviera OHT (Offshore Heavy Transport), partiu dun dos peiraos do Porto de Ferrol, onde permaneceu nas últimas semanas, rumbo ao Peirao 10 da antiga Astano.

O 'Albatross' contou con permiso da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao (APFSC) para iniciar a manobra previa de estiba das dúas grandes estruturas, segundo confirmaron fontes portuarias a Europa Press, desde as 16,00 horas deste xoves, 4 de maio.

A compañía naval pública asegurou que dita manobra de carga non se iniciará ata as 8,00 horas do día seguinte, debido "á complexidade da mesma", xa que para iso é necesario achegar o máximo posible ao peirao o buque encargado deste transporte e que boa parte da mesma será necesario realizala con pleamar, debido ao calado necesario.

Previamente, ao longo dos últimos días, o 'Albatross' foi obxecto de varias actuacións realizadas na zona portuaria ferrolá, onde se lle preparou "a cama", lugar sobre o que as estruturas estarán apoiadas, e as diferentes ancoraxes que suxeitasen as dúas grandes pezas na súa travesía.