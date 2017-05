En Comú e En Marea aproveitan o debate do PGE para pedir a dimisión de Rajoy e Podemos convida ao PSOE a pactar

Os deputados de En Comú Podem e de En Marea, Joan Mena e Yolanda Díaz, respectivamente, aproveitaron as súas intervencións no debate de totalidade dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para 2017 para esixir a dimisión do presidente do Goberno, Mariano Rajoy. Ademais, recriminaron ao PSOE a súa negativa a apoiar a moción de censura que propón o seu grupo, como tamén fixeron o portavoz económico de Podemos, Alberto Montero, e o de EU, Alberto Garzón.

"Rajoy, se tivese dignidade, nun país normal, hoxe o que faría sería presentar a súa dimisión por ser o xefe dunha trama corrupta. E señor Montoro, se tivese dignidade, o que faría tamén sería dimitir por presentar uns Orzamentos ao servizo da corrupción", asegurou a deputada galega Yolanda Díaz durante a súa quenda de intervención.

Nesta mesma liña, o deputado catalán de En Comú Joan Mena avisou ao PP de que "o mellor que poderían facer, por vergoña e dignidade" sería marcharse e "dimitir". "Se gobernasen coa mesma profesionalidade coa que moitos dos seus compañeiros de partido roubáronnos o diñeiro público, hoxe España sería unha das primeiras economías do mundo", lamentou.

A MOCIÓN, FERRAMENTA CONTRA A CORRUPCIÓN

Tanto Díaz como Mena aproveitaron ademais para esixir ao PSOE que rectifique e apoie a moción de censura que Unidos Podemos vai presentar para sacar ao PP da Moncloa. "Presentamos unha moción de censura porque a corrupción se cura con máis democracia. E a moción, señores socialistas, é unha arma democrática que ten o pobo, non un grupo, para derrocar a un dos gobernos máis corruptos de toda a Unión Europea", defendeu o deputado catalán.

Pola súa banda, a deputada de En Marea dirixiuse directamente ao portavoz socialista, Antonio Hernando, que nese momento non se atopaba no Hemiciclo, para reprocharlle que "é unha pena" que a pesar da súa intervención, non apoie a moción de censura.

Ademais de Mena e Díaz, interviñeron en representación de Unidos Podemos o portavoz de Economía do partido morado, Alberto Montero, e o líder de EU e portavoz adxunto do grupo, Alberto Garzón, xa que, como é habitual nos debates importantes, o grupo confederal a dividido entre o seu catro socios, de forma proporcional, á súa representación, o tempo do que dispuñan.

Con todo, nesta ocasión non foi o secretario xeral do partido morado, Pablo Iglesias, o encargado de falar en nome de Podemos, como é habitual nestes casos, senón que decidiu delegar no seu portavoz económico no Congreso, quen centrou gran parte do seu discurso en debullar o PGE do Goberno para criticalos e en antepor as propostas de Podemos.

REPONSABILIZAN AP PSOE DE QUE GOBERNE RAJOY

Alberto Montero considera que o debate de Orzamentos non era momento para falar da moción de censura e só ao final aproveitou para pedir ao PSOE que reconsidere a súa negativa a apoiala e para recriminar aos socialistas que permitisen a investidura de Rajoy.

"Hoxe aquí hai unha maioría suficiente para defender uns Orzamentos alternativos aos do PP, e non me dirixo a Ciudadanos, con quen non merece moito a pena perder o tempo. Creo que poderiamos atopar maior afinidade noutros grupos desta cámara. Diríxome á bancada socialista", matizou.

"En lugar de facer tantos reproches ao Goberno, lembre o que defendeu no seu momento e o que votou no último debate de investidura e axudará a xustificar moitas das razóns que nos trouxeron hoxe aquí", espetou ao portavoz socialista, Antonio Hernando.

Tamén criticou ao PSOE Garzón, por considerar aos socialistas "responsables" de que Rajoy goberne e por negarse a apoiar a moción ao mesmo tempo que aseguran que van ser "implacables" coa corrupción do PP.

"O certo é que non se cal é o nivel de medo que ten que ter o PP. Creo que o que dixeron vostedes soa ben, pero témoslles que pedir que convertan as palabras en feitos porque se non entón cometen o erro de dicir en campaña que non e despois convertelo en 'si'", apostilou.

DURA REPRIMENDA DE MONTORO

Os deputados de Unidos Podemos recibiron por parte do ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, unha dura reprimenda durante a súa réplica. "Ideas non teñen. A súa ideoloxía é 'anti'. Chegaron a este Parlamento para ser 'antitodo' e teñen a súa propia pugna ideolóxica interna", espetou o ministro.

"O seu proxecto político é chegar ás institucións e crebar as institucións", proseguiu, tras acusarlles de chegar ao Parlamento para "reinventar o país". "Porque antes de vostedes, a democracia non existía", ironizou.

Neste sentido, avisou ao grupo confederal de que o debate de orzamentos, o primeiro de Podemos, non consiste en "distribuír o tempo entre máis oradores senón en que alguén diga algo que non sexa o que xa se escoitaba en Europa nos anos 60", en referencia ao comunismo.

"O muro de Berlín caeu a finais dos 80 e ese muro significou o triunfo da liberdade, democracia, respecto e permitiu avanzar en integración UE", resolveu Montoro.