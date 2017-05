O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, lamentou este mércores a "docilidade" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mentres o seu partido en Madrid "entrégase aos intereses particulares" dunha comunidade "por un puñado de votos".

Así o dixo, en declaracións a Europa Press, tras coñecerse que Euskadi recuperará 1.400 millóns de euros dos case 1.600 que reclamaba polo litixio sobre a cota entre os anos 2007 e 2017, unha demanda que o PNV esixía para apoiar cos seus votos no Congreso os Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

"É motivo para saír en tromba contra o Goberno central", interpretou Leiceaga, tendo en conta que Galicia "vai saír mal parada" como consecuencia dese acordo tamén no relativo á negociación do modelo de financiamento autonómico.

De feito, puxo o foco en que, cando os recursos "son limitados", o máis adecuado non é "entregar unha cantidade tan importante a unha comunidade xa moi ben tratada en termos de financiamento". É máis, profundou, "territorios de menor renda", como Galicia, pagarán esa mellora negociada polo Executivo central con Euskadi.

"É todo o contrario de solidariedade", salientou o dirixente socialista, á vez que censurou a "falta de transparencia" coa que se levou a cabo esa negociación "puramente política" entre o Executivo de Mariano Rajoy e o PNV.

"FACER VALER A GALICIA"

Devandito isto, reclamou a Feijóo que "faga valer o peso de Galicia" de face á reforma do sistema de financiamento autonómico e aos investimentos. "Había unha promesa de que Galicia ía ser ben tratada e non se cumpre", sentenciou.

Porque, abundou o portavoz do PSdeG no Pazo do Hórreo, a contía lograda polo País Vasco é "impresionante" e, nun contexto de falta de "folgura orzamentaria", a factura repercutirá nas comunidades do réxime común.

Finalmente, Leiceaga cuestionou que un partido, o PP, que "presume sempre de defender os intereses xerais, agora entréguese aos intereses particulares" dunha comunidade autónoma "por un puñado de votos".