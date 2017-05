Pemex sae de perdas no primeiro trimestre e gana 4.282 millóns

Petróleos Mexicanos (Pemex), a petroleira estatal do país azteca, rexistrou un beneficio neto de 87.900 millóns de pesos mexicanos (4.282 millóns de euros) no primeiro trimestre de 2017, fronte ás perdas por importe de 62.000 millóns de pesos (3.020 millóns de euros) contabilizadas un ano antes, informou a compañía, que conseguiu enlazar dous trimestres en positivo por primeira vez en case seis anos.

A cifra de negocio da petroleira mexicana alcanzou os 348.586 millóns de pesos (16.980 millóns de euros) entre os meses de xaneiro e marzo, un 55% por encima dos ingresos obtidos no mesmo período do exercicio precedente.

No entanto, a produción de petróleo da compañía azteca diminuíu un 9,5% no tres primeiros meses de 2017, ata 2.018 millóns de barrís ao día, mentres que a produción de hidrocarburos situouse en 2.800 millóns de barrís de petróleo equivalente ao día, o que implica un descenso do 12% en relación co ano anterior.

Pemex atribúe a mellora nos seus resultados á apreciación experimentada polo peso mexicano fronte ao dólar no comezo de 2017 e á recuperación dos prezos do petróleo en comparación co primeiro trimestre de 2016, así como tamén ao recoñecemento dos gastos loxísticos no prezo dos carburantes.