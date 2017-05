Dúas publicacións do Consorcio de Santiago e Alvarellos Editora, finalistas da Gala do Libro Gallego

Dúas publicacións coeditadas polo Consorcio de Santiago e por Alvarellos Editora atópanse entre as obras finalistas da 'Gala do Libro Galego 2017'.

Esta iniciativa está promovida pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Asociación Galega de Editoras e a Federación de Librarías de Galicia. É un galardón co que se pretende recoñecer a excelencia do traballo literario realizado no campo editorial en Galicia ao longo de 2016.

A gala, na que se darán a coñecer as obras gañadoras, celebrarase o próximo 20 de maio no Teatro Principal de Santiago.

Na categoría de iniciativa bibliográfica está, entre outro catro publicacións, o manuscrito inédito da obra 'De catro a catro' de Manoel Antonio, que se publicou en edición facsimilar, respectando fielmente o formato orixinal no que foi creado.

Así mesmo, na categoría de ensaio atópase como finalista, entre outro catro obras, 'Os últimos carballos do Banquete de Conxo', unha visión orixinal da comida pola liberdade que tivo lugar en Conxo en 1856 e de onde sairían os promotores do Rexurdimento da cultura galega. É a primeira vez que unha publicación aborda de maneira monográfica a historia do soado banquete.