Uns 400 alumnos recibirán cada ano formación sobre restauración de antigas minas

Uns 400 alumnos de Secundaria e Bacharelato recibirán cada ano formación sobre restauración de espazos que albergaron explotacións mineiras, no marco dun proxecto en colaboración da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Endesa e Xunta.

Convenio asinado entre Xunta, Endesa e USC | Fonte: Europa Press

Na tarde deste mércores, asinaron un convenio de colaboración para o desenvolvemento deste proxecto educativo ambiental o conselleiro de Educación, Román Rodríguez; o reitor da USC, Juan Viaño; a directora de proxectos da Fundación Endesa, Begoña Muñoz; e o director de Minaría de Endesa Generación, Juan Carlos Alonso.

O proxecto dividirase en tres fases. Na primeira, a USC elaborará material para a formación do profesorado, coa referencia do caso real do vertedoiro das Pontes, mintas realizarase unha guía didáctica para visitas do alumnado a este espazo.

Tras iso, na segunda fase, formaranse a 20 docentes cada ano de Secundaria e Bacharelato, o que será recoñecido por Educación, dentro do plan anual de formación do profesorado.

Finalmente, polo menos 400 alumnos cada ano percorrerán a mina restaurada das Pontes e farán traballos de campo sobre a recuperación de flora e fauna da man do profesorado formado anteriormente. Pola súa banda, Endesa encargarase do groso do financiamento, incluído o transporte do alumnado para as visitas programadas.