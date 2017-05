O Bloque Nacionalista Galego presentou unha interpelación parlamentaria e unha proposición non de lei nas que pregunta á Xunta achega do "desmantelamento" do servizo de Vixilancia Aduaneira na Comunidade.

No escrito, o BNG dá conta da "intención da Dirección Xeral de Aduanas" de "trasladar o helicóptero con base en Vigo ao Mediterráneo", co que a zona de Fisterra a Vigo "quedaría desprotexida" en relación á loita contra o narcotráfico.

Esta decisión súmase á "eliminación" doutros medios na Comunidade, como é o caso dunha embarcación de alta velocidade con base en Vilagarcía, que deixou á ría de Arousa "cunha soa embarcación"; así como doutra con base en Vigo.

Á "eliminación de medios", o partido nacionalista engade a "eliminación da brigada de investigación e información que existía na Coruña" e a "redución dos recursos humanos" sumada a "a moi elevada idade media dos cadros de persoal".

Esta situación, criticou o BNG, "vai facilitar a actuación das redes de narcotráfico" en Galicia, nun momento no que as entidades que traballan neste campo "manifestan que hai un aumento tanto do consumo como da oferta no mercado", o que "evidencia que as redes de narcotráfico seguen introducindo cargamentos".

Por iso, preguntan á Xunta se dispoñen de información acerca deste proceso, se se puxo en marcha algunha medida para evitalo e a súa realizáronse requirimentos na materia ante o Goberno central.