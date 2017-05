O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, valorou que, ao chegar a un acordo co PNV para que a formación vasca apoie os Orzamentos Xerais do Estado de 2017, o Goberno "cumpre a súa función" de tentar conseguir unha maioría que lle permita aprobar algo "tan importante como os orzamentos".

Ao ser cuestionado por este tema antes participar este mércores no acto de entrega do Premio José Luís Alvite, na sede de Vigo de Afundación, Rueda mantivo que "a obrigación do Goberno é tentar completar as maiorías para poder chegar a un acordo tan importante como é aprobar os orzamentos, e isto é o que se fixo".

É por iso que considerou que, "nese sentido, o Goberno cumpre a súa función" e insistiu: "O Goberno o que tiña que facer é tentar aprobar o orzamento, para iso fai falta unha maioría, e é o que está a buscar".

No entanto, descartou de momento entrar a analizar o contido do pacto, que entre outras cuestións inclúe unha rebaixa de máis de 500 millóns na Cota, un "cronograma" de investimentos na "E vasca" ferroviaria para que estea operativa en 2023 e conectada con Francia en 2025, e baixar a factura eléctrica.