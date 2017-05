O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou este mércores a importancia da "modernización" de Correos, á vez que instou a "buscar músculo financeiro" para o servizo manténdoo no sector público.

Feijóo, que foi presidente da entidade, participou en Málaga no XII Congreso de CC.OO. Correos, onde indicou, en declaracións aos xornalistas, a "os que din que hai que achegarlle máis ao servizo postal universal" que "non deberían boicotear os orzamentos". "Porque se os que reclaman máis diñeiro para o servizo postal universal non queren que se aprobe o orzamento, estamos ante unha pescadilla que se morde a cola", destacou.

"Todo é opinable e discutible, pero hai unha cousa fundamental e é que se non temos orzamento, non temos diñeiro para o servizo postal universal; por tanto paréceme fundamental primeiro aprobar o orzamento e despois concretar que diñeiro é o necesario para Correos", sinalou.

Para Núñez Feijóo, Correos "é unha gran organización e un activo do Estado, unha empresa que non só dá miles de postos de traballo, senón que vertebra o noso país e fai posible que cun custo mínimo calquera cidadán pode enviar un obxecto a calquera lugar do mundo".

"Creo que é unha compañía que hai que manter, sería un erro por parte de todos pensar que é un organismo que pode desaparecer", aseverou, á vez que considerou que "o lóxico é que permaneza dentro do sector público, porque esa é a garantía da equidade e do acceso en igualdade ao servizo postal universal".

AXUSTAR AOS TEMPOS

No entanto, tamén coincidiu con outros participantes en que "é evidente que se ten que axustar e cambiar aos tempos que lle tocou vivir", porque, apuntou, "o Correos deste século non é o do século pasado e o das próximas décadas será moi distinto". "Os Whatsapp, o Telegram, o correo electrónico, a globalización da economía, a compra masiva por Internet, a todo isto nos temos que enfrontar", sinalou.

Neste sentido, dixo que "ou Correos cambia, ou nos cambian, e é mellor que tutele o seu propio cambio", sinalando que na paquetería é "onde está o futuro" desta empresa, xa que, "os cidadáns cada vez con maior intesidad comprarán a maior parte do que consomen a través de Internet e por tanto temos que manter unha empresa que sexa útil".

Para isto, considerou que "é necesario insistir na paquetería, modernizar a compañía, buscar músculo financeiro e iso pódese facer dentro do sector público".

PLAN ESTRATÉXICO

Pola súa banda, a presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), Pilar Platero, apostou por un Correos "máis moderno e máis eficiente", algo que, segundo o secretario de CCOO-Correos, Regino Martín, pasa por un plan estratéxico "moi potente", ao considerar que a empresa "só ten futuro se se converte nun operador, a parte de postal, loxístico".

Para Platero, "o importante é que coincidimos no obxectivo, co que só nos queda pornos de acordo en todo o procedemento de implantación dese plan estratéxico, que en SEPI desde logo imos apoiar", sinalou, á vez que esperou que "sexa pronto unha realidade eses Correos polo que estamos a apostar tanto CCOO, como o SEPI e o propio Correos".

"Colaboramos conxuntamente e temos que apostar por un Correos máis moderno, máis eficiente e creo que a vocación de servizo público vaise a afianzar, pero dándolle un modelo máis sustentable", manifestou en declaracións aos xornalistas.

Para a presidenta da SEPI, Correos "é unha das sociedades que conta co apoio de toda a sociedade española, un recoñecemento por parte de todos e unha proximidade, ademais de estar presente en todo o territorio", polo que apuntou que "todos sentimos a Correos como algo moi noso".

Pola súa banda, Regino Martín considerou que a Correos "faille falta moito" para ser máis moderno e precisou que neste congreso "vanse a expor propostas concretas para nesta lexislatura mellorar".

Neste sentido, o secretario de CCOO-Correos dixo que se vai a propor que "o Goberno acepte a idea de que Correos é un sector estratéxico, importante para o país despois de que vertebra a sociedade tanto socialmente como economicamente, porque favorece o intercambio entre empresas, e tamén politicamente, porque relaciona aos cidadáns coas institucións".

A proposta do sindicato "é que se respecte o servizo universal, que é o servizo público postal; é dicir, o dereito dos cidadáns a recibir unha carta en calquera parte do país en prezo alcanzable e dunha forma accesible", manifestou aos xornalistas.

Outra proposta, sinalou, "é que necesitamos un plan estratéxico moi potente, algo que necesita apoio". Pensamos que Correos só ten futuro se se converte nun operador, a parte de postal, loxístico", indicou o sindicalista.

"Se somos capaces de compartir a idea de que sexa un operador loxístico, a nosa impresión é que Correos pode ser, como ocorre noutros países, un operador que referencie a España tanto no ámbito nacional como internacional", aseverou.

Iso, precisou, "vai requirir seguramente moita decisión política e un pacto interno cos traballadores", apuntando que se tenta que ese pacto se reformule "en varios termos".

En primeiro lugar, dixo, "a empresa necesita flexibilidade interna e nós estamos de acordo e iso hai que pactalo nun convenio"; e, en segundo lugar, "non se pode incorporar aos traballadores ao proxecto se non hai salario polo medio no sentido de vinculalos".

Así mesmo, sinalou que existe "un persoal moi envellecido" polo que "hai que buscar formulas de saídas razoables que permitan rexuvenecer para que a empresa poida asumir os retos que ten por diante".

PRESUPOSTOS

O sindicato reclamou tamén "financiamento estable". Así, o secretario xeral de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, destacou que Correos é "a maior empresa pública do noso país" e lamentou que "estamos a ver como se reduce o investimento, o gasto no sostemento dunha actividade que é fundamental".

Respecto diso, lamentou que "agora nos Orzamentos parece que desapareceron 60 millóns de euros". "Isto é moi grave para o funcionamento dunha empresa que é estratéxica para o país", indicou, ademais de que "vive os avatares dos traballadores da función pública e soporta unha pulsión privatizadora do servizo de correos en toda Europa e en España, que sen dúbida prexudicaría aos empregados e ao conxunto do país deteriorándose un servizo básico".