O xornalista Manuel Jabois abordará este xoves en Santiago a visión que existe da actualidade galega desde Madrid

O xornalista Manuel Jabois (Sanxenxo, 1978) abordará este xoves, 4 de maio (20,00 horas) na Cámara de Comercio de Santiago a visión que existe da actualidade galega desde Madrid.

Jabois traballou para medios como Diario de Pontevedra, El Progreso, El Mundo e Jot Down. Desde 2015 publica columnas periódicas no País e na actualidade colabora coa Cadena SER.

Gañador do XXIV Premio Nacional de Xornalismo Julio Camba 2003, publicou obras como 'Irse a Madrid e outras columnas' (2011) e 'vémonos nesta vida ou na outra' (2016), unha reportaxe no que narra a historia de Gabriel Montoya, coñecido como o Gitanillo, único menor implicado nos atentados do 11-M.