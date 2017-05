Varios espazos de Santiago de Compostela acollen do 4 ao 7 de maio a segunda edición do festival 'Imperdible'

Varios espazos da cidade de Santiago de Compostela acollerán entre o 4 e o 7 de maio a segunda edición do 'Imperdible. Festival de Impro de Galicia', organizado pola compañía The Momento Impro para reivindicar a improvisación como ferramenta de traballo creativo.

Festival Imperdible Santiago | Fonte: Europa Press

A segunda edición deste evento foi presentada nun acto que contou coa participación da primeira tenente de alcalde, María Rozas, do director do Festival, Antón Coucheiro e de Alfonso Medina e Sandra Varela, organizadores do mesmo.

Segundo explicaron os seus responsables, esta segunda edición convértese nun encontro entre improvisadores de toda a Península, coa participación de Javier Pastor, recoñecido mestre madrileño do Club da Impro, o soundpainter Ricardo Gassent ou o zaragozanos Teatro Indigesto, co seu espectáculo 'Secuestrados', tres actividades previstas para o Teatro Principal.

En concreto, no Teatro Principal programaranse tres funciones: 'Secuestrados', con Teatro Indigesto de Zaragoza, o venres 5 de maio; 'Oniria', de Javi Pastor, o sábado 6 de maio; e a Impro Big Band de Compostela, dirixida por Ricardo Gassent e Alfonso Medina, o domingo 7 de maio.

Ademais, haberá tamén talleres e espectáculos en diversos espazos da cidade como o Camalea, o Riquela Club, a Praza de Abastos, Matadoiro Compostela ou o Bar Olvido.