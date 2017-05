Afouteza para un desafío histórico

Día marcado na historia celeste, primeiro de dous asaltos en busca da súa primeira final europea. Nunca antes xogara o Celta unhas semifinais continentais. “Non sabemos cando nos volveremos ver noutra igual”, recoñece Hugo Mallo. Cita pois histórica en Balaídos (21.05h), para o equipo e para a cidade, na ida das semifinais da Europa League e ante todo un Manchester United, un dos grandes do fútbol europeo, que fía o éxito da súa tempada a gañar este título. Desafío colosal nun Balaídos completo, con arredor de 1.300 seareiros dos 'red devils' e máis de 400 policías para vixiar un partido de alto risco.



“Ser fieis a nós mesmos”, pide o Toto Berizzo. “Afouteza”, reclama o capitán Hugo Mallo, citando o himno celeste. O Celta amosa respecto pola historial do rival, pero acude aos precedentes recentes (eliminación do Real Madrid na Copa, catro goles ao Barça na Liga, tres eliminatorias europeas) para confiar nas súas posibilidades de chegar á gran final do 24 de maio en Estocolmo. “A eliminatoria está ao 50%”, sostén pola súa parte José Mourinho, técnico omnipresente do United.



“Atopamos un xeito de xogar, unha identidade, que respectamos e cremos nela. Trouxonos ata aquí, unha identidade de moita posesión e moita presión, de manter un ataque sostido. O único xeito de gañar é ser fieis a nós mesmos e á nosa convicción”, sostén Berizzo o seu discurso. O once celeste será o mesmo que eliminou o Genk e ao Krasnodar en campo contrario: Sergio Álvarez entre paus; Hugo Mallo, Cabral, Fontàs, Jonny en defensa; Radoja, Tucu Hernández e Daniel Wass na media; e Pione Sisto, Iagos Aspas e John Guidetti en punta. A única posibilidade de variación, Roncaglia no canto de Andreu Fontàs.



“Este é o partido que todo afeccionado quere ver. A cidade soñou con noites así e facela realidade crea unha excitación que é palpábel no ambiente”, asegura o técnico arxentino, quen destacou “a ilusión” de toda unha cidade “orgullosa” do seu equipo. "Non hai mellor verba que afouteza para describir o equipo, e ensinaremos no céspede o seu significado", di Hugo Mallo.



Enfronte de Berizzo estará José Mourinho: “Enfrontaremonos a un grandísimo rival, a un adestrador respectado e tentaremos gañarlle co noso fútbol. Sabemos da entidade do noso rival pero sabemos tamén da nosa”.



Non é o Manchester United de principios de século, dominador da Premier League con Alex Ferguson, pero leva dende outubro sen perder na Liga, quinto con 65 puntos e un partido menos, a catro do Liverpool, terceiro con 69. Á súa chegada a Vigo, ao portugués José Mourinho non lle quedou outra que, despois de ter desprezado no pasado a competición, recoñececer que a Europa League é o obxectivo “máis importante” do seu equipo, que aspira a gañar o título, o único que falta nas súas vitrinas, por primeira vez e de paso clasificarse para a vindeira Champions.

O técnico portugués confirmou que Paul Pogba (o traspaso máis caro da historia do fútbol, máis de 100 millóns ao Juventus), Chris Smalling, Phil Jones e ata o español Juan Mata poderían reaparecer en Balaídos, polo que se reducen as baixas do United: Zlatan Ibrahimovic, operado dun xeonllo, os defensas Marcos Rojo e Luke Shaw e o pivote Fosu Mensah.



Mourinho loubou o “equilibrio” do rival e laiouse de que a posición celeste na Liga permítelle pensar só na Europa League. Non están para gozar do partido, están para gañar. Dende que se clasificaron para a semifinal, perderon tres partidos de Liga e en dous xogaron co segundo equipo. O último partido que xogaron os titulares foi hai unha semana contra o Sevilla”, respondeu sobre a presión para os dous equipos.



“Os portugueses en Galicia non sabemos se estamos na casa ou en España”, soltou na súa comparecencia en Balaídos, mentres o equipo, tras adestrar en Manchester, prescindía da última sesión sobre o terrero de xogo.



Loxística de seguridade



Mentres, máis de 400 axentes da Policía Nacional (entre 250 e 300) e da Policía Local (140) de Vigo despregaranse polas rúas da cidade po r seguridade e para evitar incidentes. Ademáis, , a Policía Local conta cun reforzo de efectivos ata o venres pola mañá. E instaláronse 20 baños públicos no Casco Vello. Haberá reforzos no transporte público con autobuses para entre 400 e 700 seareiros do United que partirán ás 18.30 horas dende A Laxe en dirección a Balaídos, escoltados pola policía.

José Mourinho síntese en Galicia 'como na casa'. | Fonte: @ManUtd