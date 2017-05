A Coruña acolle este xoves o Festival 'Arte pola Igualdade' con motivo do Día das Letras Galegas

O Teatro Colón da Coruña acolle este xoves o Festival Arte pola Igualdade, un espectáculo escolar que busca festexar o Día das Letras Galegas cunha homenaxe ao autor elixido pola Real Academia Galega (RAG) para este ano, Carlos Casares.

Festival Arte pola Igualdade na Coruña | Fonte: Europa Press

Así o expuxo o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, na presentación desta sexta edición na que participan alumnado e profesorado do Centro de Educación Especial (CEE) María Mariño e o Conservatorio de Música da Coruña (CMUS), baixo a coordinación dos equipos de dinamización da Lingua Galega.

A cita será ás 19,00 horas e a entrada, libre ata completar a capacidade da sala, poderá retirarse en en o despacho de billetes do propio teatro, segundo explicou o secretario xeral de Política Lingüística.

Deste proxecto, dixo que é unha proba de que a discapacidade física ou psíquica "non son barreira ningunha á hora de desenvolver o potencial creativo e a sensibilidade artística do alumnado".

PROGRAMA

Tamén animou a toda a cidadanía a asistir a este evento, presentado coa presenza, entre outros, dos directores dos centros promotores da iniciativa, María Luz Barreiro e Jesús López, da CEE María Mariño e do CMUS, respectivamente.

O cartel do festival inclúe un recital de poemas de Carlos Casares; a representación da peza 'Un polbo xigante', a cargo de alumnos da CEE María Mariño e do CEIP Eusebio da Garda, inspirada na obra homónima de Casares e un pequeno concerto de membros do Conservatorio de Música.