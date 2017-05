Pedro Sánchez gaña a recollida de avais en Galicia

En concreto, de acordo ás cifras adiantadas pola Voz, Sánchez logrou 3.600 avais e a presidenta da Junta de Andalucía 2.850 firmas. Máis atrás queda Pachi López. O ex-presidente do Congreso só conseguiu 750 firmas.

Pedro Sánchez, en Pontevedra

Con todo, hai que ter en conta que estes números son provisionais e oficiosos. Ferraz confirmará os apoios de cada candidato sobre este mediodía.

Aínda que en xogo está un liderado estatal, a probábel vitoria de Sánchez nesta autonomía ten unha lectura galega. De todos os grandes líderes do PSdeG, quen máis se involucrou na campaña foi Abel Caballero. O alcalde de Vigo volcou todo o seu importante peso do lado de Sánchez. De feito, Pontevedra é a provincia que máis avais tería aportado á andaluza, pero non dabondo.

Sánchez gaña en todas as provincias salvo Ourense, incluso en Pontevedra, o que sen dúbida son malas noticias para Caballero que alimentan dúbidas sobre a súa capacidade de determinar o futuro do PSdG. Cómpre lembrar que despois de discernir o seu liderado en España, os socialistas galegos deben afrontar o seu adiado congreso autonómico.

Así, en Pontevedra Sánchez andaría polos 1.100 e Díaz polos 1.000 avais; en A Coruña 1.150 fronte 700; en Ourense 650 fronte a 700 e Lugo 750 contra 400. A participación rondaría o 65%.