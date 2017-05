Afectadas cinco persoas e medio cento de veciños desaloxados por un incendio nun piso na Coruña

Un incendio rexistrado na noite do mércores nun piso dun edificio da Coruña saldouse con cinco persoas afectadas e medio cento de veciños desaloxados.

Das cinco persoas afectadas, segundo informou o 112 Galicia, tres foron evacuadas a un centro hospitalario, mentres que as outras dúas recibiron atención no propio lugar dos feitos.

Ademais, unhas cincuenta persoas que residen no edificio tiveron que ser desaloxadas mentres levaban a cabo as tarefas de extinción e ventilación, segundo concretaron as mesmas fontes.

O lume iniciouse na cociña dunha das vivendas do sexto andar do inmoble, situado na rúa Francisco Tettamancy. Segundo indicóuselle ao 112, as lapas calcinaron por completo esa estancia, mentres que todas as vivendas do quinto e do sexto piso víronse afectadas o fume.

O 112 Galicia recibiu un aviso de Urxencias Sanitarias ás 21,25 horas do mércores, tras o que alertou aos Bombeiros da Coruña, a Protección Civil e á Policía Local.