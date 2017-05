Feridas dúas persoas nun choque na Laracha (A Coruña)

Unha colisión entre tres coches rexistrada na mañá deste xoves no termo municipal da Laracha (A Coruña) saldouse con dúas persoas feridas, que foron evacuadas a un centro hospitalario.

Segundo informou o 112 Galicia, un particular chamou ao servizo de emerxencias ás 7,40 horas deste xoves para alertar do accidente sucedido na estrada AC-523, nas proximidades do Polígono de Ledoño.

Por parte da central de emerxencias do 112 informouse a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Carballo. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Guardia Civil de Tráfico.

Ata o lugar do accidente desprazouse tamén, alertado polo 112 Galicia, persoal de mantemento da estrada.

COLISIÓN EN OURENSE

Por outra banda, unha colisión na que se viron implicados tres vehículos na noite do mércores saldouse cunha persoa ferida en Ourense, cuxo estado non reviste gravidade, segundo os datos facilitados polo 112 Galicia.

O sinistro produciuse na Avenida de Portugal de Ourense e o 112 Galicia tivo coñecemento do ocorrido minutos antes das 22,30 horas do mércores.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou do choque múltiple aos Bombeiros de Ourense, a Protección Civil e á Policía Local.