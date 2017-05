Protesta contra as “corruptelas” que permiten un campo de tiro nunha fraga

Tamén critican as “corruptelas por parte do Concello de Laracha no outorgamento da licenza para o proxecto de campo de tiro en Vilar de Fraga”. As obras do campo reanudáronse, malia que o asunto está na Fiscalía de Medio Ambiente.

Fraga de Soandres e construción | Fonte: Equo

Os defensores da fraga lembran que está formada por árbores autóctonas centenarias rodeadas dunha riquísima biodiversidade, onde se poden atopar máis de 60 especies catalogadas como de interese especial. Na súa opinión, a construción do campo de tiro suporía a súa destrución e a desaparición do valioso ecosistema que alberga.