O número de afiliados á Seguridade Social en Galicia subiu en abril un 2,24% e roza os 965.000

O número de afiliados á Seguridade Social en Galicia subiu no mes de abril nun 2,24 por cento fronte ao mesmo mes do ano pasado, ao situarse en 964.468, o que supón 21.112 máis que no cuarto mes de 2016, segundo os datos do Ministerio de Empleo.

Traballador/Seguridade Social / Europa Press

Con respecto ao mes anterior, marzo, a cifra de afiliados en Galicia aumentou un 0,56 por cento, o que supón 5.335 cotizantes máis.

Por provincias, en termos interanuais, o incremento máis importante foi en Pontevedra, un 2,59 por cento (8.363); seguida da Coruña, co 2,4 por cento (9.718); Lugo, cun 1,48 por cento (1.724); e Ourense, onde os afiliados aumentaron en 1.307 con respecto a hai un ano, un 1,33 por cento.

Do total de afiliados galegos en abril, 728.571 estábano no réxime xeral, 214.766 eran autónomos e 21.131 estaban dados de alta no réxime do mar. Dentro do réxime xeral, 5.190 corresponden ao sistema agrario e 27.606 cotizantes ao do fogar.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, a Seguridade Social gañou en abril unha media de 212.216 afiliados (+1,2%), o seu mellor dato neste mes dentro da serie histórica, impulsado pola celebración da Semana Santa.

Deste xeito, ao finalizar o mes pasado, o total de ocupados superou por primeira vez desde o verán de 2009 a barreira dos 18 millóns de ocupados. En concreto, abril terminou con 18.122.222 cotizantes, o seu nivel máis alto desde xullo de 2009.

En abril deste ano, o réxime xeral gañou 193.937 afiliados, un 1,3 por cento máis que en marzo, mentres que o réxime de autónomos sumou 17.253 novos cotizantes (+0,5%), o do mar rexistrou 1.031 altas máis (+1,6%) e o do carbón perdeu cinco ocupados (-0,2%).

No último ano, a Seguridade Social acumula un repunte de 658.387 afiliados, un 3,7 por cento máis, as mellores cifras tanto en termos absolutos como relativos rexistradas desde 2006, ano no que se produciu a regularización de estranxeiros, destacou o ministerio.

Sen o compoñente estacional, a afiliación aumentou en abril en máis de 100.000 persoas, segunda vez, xunto con outubro de 2006, no que se supera esta barreira. Empleo resaltou que se recuperaron case dous millóns de empregos dos destruídos durante a crise, o equivalente ao 60 por cento.

En abril rexistrouse ademais o nivel máis alto da historia na afiliación feminina, con 8.408.428 mulleres traballando.