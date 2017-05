Bankia concede financiamento por 63 millóns de euros ás empresas de Galicia no primeiro trimestre, un 54% máis

Bankia concedeu financiamento por 63 millóns de euros ás empresas de Galicia durante o primeiro trimestre do ano, o que supón un aumento do 54 por cento no volume total de créditos a autónomos, pequenas, medianas e grandes empresas con respecto ao mesmo período do e anterior, segundo informou a entidade bancaria.

Esta actividade crediticia tivo, segundo indica a entidade, "o seu reflexo tamén no número de operacións formalizadas ao longo do tres primeiros meses do exercicio", nos que Bankia realizou 259 operacións, un 17 por cento máis que un ano antes.

Así o anunciou este xoves o director de zona de Galicia de Bankia, Francisco Javier Costa Buján, durante a súa intervención no relatorio 'Seduce ao teu banco', celebrada no marco de Iniciativa Peme en Vigo.

Costa Buján destacou que "para Bankia é unha prioridade estratéxica atender as necesidades de investimento do mundo empresarial e ser entidade de referencia para as empresas galegas".

Ademais, o director de zona de Galicia de Bankia puxo tamén o acento no proceso de dixitalización das compañías. "Supón unha extraordinaria oportunidade, especialmente para as pemes, de incrementar os seus ingresos mediante unha nova canle de vendas", apuntou.

FERRAMENTA INNOVADORA

Nesta liña, destacou que o banco desenvolveu Bankia Índicex, unha ferramenta innovadora coa que as empresas, xa sexan clientes ou non do banco, poden medir a súa competitividade dixital de forma gratuíta e inmediata a partir da avaliación do seu comportamento en Internet.

A ferramenta analiza nove áreas de medición e entrega á empresa un amplo informe cunha cualificación global e outra específica para cada área, con detalle dos puntos fortes e os débiles da súa estratexia en liña e propostas para mellorar en 100 parámetros.

As áreas que analiza a ferramenta son posicionamento SEO, redes sociais, analítica web, contidos, mercadotecnia dixital, mobilidade, comercio electrónico, experiencia de usuario e seguridade.

Así mesmo, Bankia lanzou 'Inveinte', outra ferramenta gratuíta para que as empresas poidan identificar as axudas oficiais europeas, nacionais e rexionais ás que acceder para desenvolver os seus proxectos, principalmente de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i).

Na súa aposta pola dixitalización, a entidade tamén puxo en marcha 'Bankia Fintech by Innsomnia', a primeira incubadora e aceleradora 'fintech' nacional, así como 'Bankia Accelerator by Conector', incubadora e aceleradora de 'startup'.