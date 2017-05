O Grupo Municipal Marea de Vigo anunciou este xoves que acudirá á Fiscalía se o goberno municipal non accede a facilitarlles información acerca dos altos cargos e funcionarios que acumulan encomendas "elixidos a dedo", e advertiu de que é "información pública", por tanto, non pode negarse baixo o amparo da Lei de Protección de Datos.

Rueda de prensa do Grupo Municipal de Marea de Vigo. | Fonte: Europa Press

O grupo municipal remitiu ao goberno un escrito no que solicita certificación da relación de postos de traballo dos grupos A1 e A2 cubertos mediante adscricións provisionais; a relación de todas as encomendas de funcións e os correspondentes complementos salariais; relación de postos reservados para funcionarios de carreira e que foron cubertos por persoal laboral; relación de postos de traballo que foron adaptados funcionalmente; e o contido íntegro das resolucións polas que se designou aos actuais membros do tribunal de reclamacións económico administrativas.

O portavoz de Marea, Rubén Pérez, criticou que Abel Caballero reaccionase a unha petición de información "que entra dentro da normalidade democrática" tachando aos concelleiros deste grupo de "fascistas". "Iso demostra como están as cousas no Concello de Vigo", engadiu.

Segundo manifestou Pérez, "é grave" que a Fiscalía pida 8 anos de prisión a un alto funcionario (no caso do suposto 'enchufe' dunha cuñada de Carmela Silva) do Concello de Vigo, "pero máis grave é que exista unha trama organizada de dubidosa legalidade" no que respecta aos nomeamentos de altos funcionarios "desde que chegou Abel Caballero".

A Marea estima que hai uns cen traballadores do Concello olívico en postos de traballo de responsabilidade, como xefaturas de servizo, que foron nomeados con adscricións provisionais, "elixidos a dedo", respondendo a un sistema de "premios e castigos".