A Xunta licita por 1,6 millóns a segunda fase para a ampliación do CEIP Castelao de Navia, en Vigo

A Xunta publica este xoves no Diario Oficial de Galicia (DOG) a licitación por máis de 1,6 millóns de euros da segunda fase das obras de ampliación do CEIP Alfonso Rodríguez Castelao, no barrio vigués de Navia, que contará cun prazo de execución de nove meses.

Esta actuación conta cun investimento total de máis de 3,6 millóns de euros e suporá a creación de 450 prazas escolares, co que se busca "dar resposta ao incremento do alumnado do centro en máis dun 25% nos últimos 5 anos" e á "previsión de crecemento futuro".

Na primeira fase da obra, xa en execución, constrúese un novo módulo independente de educación infantil, con nove aulas con aseos, sala polivalente, tres aulas de desdobre, espazos comúns, aseos, soportais e pistas polideportivas.

Pola súa banda, na segunda fase de demolerá a cuberta para ampliar o edificio existente en 1.400 metros cadrados, e faranse 11 aulas de educación primaria --nove polivalentes, unha de música e outra de informática-- e sete de apoio, ademais de construír aseos e almacéns e facer melloras como reformas dos aseos adaptados e acondicionamento dos accesos exteriores.