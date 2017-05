Galifresh participa na feira de alimentación SIAL para explorar o mercado canadense

Galifresh explora o mercado canadense coa súa participación na feira de alimentación e bebidas SIAL, que se celebra desde o 2 de maio en Toronto coa asistencia de 15.000 profesionais do sector, 930 expositores e as compañías máis representativas de 60 países de todo o mundo.

Galifresh explora o mercado canadense coa súa asistencia en SIAL. | Fonte: Europa Press

Tras a súa recente entrada no mercado latinoamericano, Galifresh é, segundo destaca a compañía galega, unha do trinta empresas españolas que optaron por presentar os seus produtos en SIAL, debido ao seu "interese para establecer contactos comerciais en Canadá e a oportunidade de negocio que representa para acceder ao mercado estadounidense por proximidade".

"Esta feira é tamén un escaparate para a innovación, unha das grandes apostas de Galifresh para a elaboración dos purés de froita 100% naturais, que están a ter unha importante aceptación entre os profesionais do sector da alimentación en Toronto", segundo explica a empresa.

A compañía alcanzou nos últimos meses acordos para a súa distribución en México, Centroamérica e Sudamérica despois da súa asistencia por segundo ano consecutivo á feira ExpoANTAD & Alimentaria en México.

Tamén abriu unha oficina comercial en Suíza para impulsar a comercialización dos seus produtos saudables no mercado centroeuropeo. Francia, Suecia e Portugal son os países de Europa aos que xa exporta os purés de froitas.

Polo momento, Galifresh, que forma parte do Grupo Froitas Neves, fixouse como obxectivos "reforzar o seu posicionamento no mercado nacional e expandirse en Europa e América", segundo puntualiza, "principalmente nos países con elevada demanda de produtos elaborados con ingredientes vexetais, listos para consumir e que cumpren as premisas da alimentación saudable".