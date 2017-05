O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, espera que "o mellor abril da historia" en canto á evolución do paro no conxunto estatal sexa "anticipo dun gran ano" para a economía galega.

Miguel Tellado | Fonte: Europa Press

A través dunha nota de prensa emitida polo PP, Tellado traslada o seu desexo de que "este sexa un bo punto de partida para que a economía galega no seu conxunto teña un gran ano".

Lembra que este é o cuarto abril consecutivo no que cae a cifra de desempregados e destaca que Galicia leva tres anos e medio "creando emprego de forma ininterrompida".

"A tendencia positiva está máis que consolidada, pero os gobernos estatal e autonómico traballan cada día para mantela ao longo do tempo", asegurou.

Ademais, celebrou que as afiliacións á Seguridade Social "sigan crecendo" e conclúe que os datos "corroboran o diagnóstico económico" que fixo o Executivo galego "os últimos anos".

De feito, reivindica a creación de emprego en sectores "estratéxicos" e cita entre eles a construción, xunto a industria, agricultura e pesca.

Como desafío principal, apunta a "que a calidade do emprego siga mellorando", aínda que advirte que as contratacións a tempo completo creceron un 11,83%, máis que as de tempo parcial, e engade que as indefinidas tamén aumentan, nun 5,35% --refírese a a variación interanual, xa que a mensual é negativa--.

CRÍTICAS Á OPOSICIÓN

A Xunta, segundo subliña Tellado, "continúa traballando para manter esta tendencia e consolidar a recuperación económica na comunidade", fronte ao que identifica como un relato "catastrófico" da oposición. Respecto diso, pregúntase "que vai inventar agora" para "manter" ese discurso.

"As políticas do Partido Popular de Galicia están a dar uns froitos innegables para a nosa economía. Que a oposición queira reverter cada unha das medidas que nos levou a saír da crise demostra o pouco que lle importa o benestar dos galegos", conclúe.