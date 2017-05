A Policía Nacional identifica a un vigués que agrediu en plena rúa a un seareiro do Manchester United

Axentes do Corpo Nacional de Policía identificaron e propuxeron para sanción administrativa a un veciño de Vigo que na noite do mércores ao xoves supostamente agrediu a un seareiro do Manchester United, desprazado na cidade olívica con motivo do partido da Uefa Europa League contra o Real Club Celta.

Tal e como informou a Policía Nacional, os feitos ocorreron na medianoite deste xoves na rúa Real de Vigo, cando un veciño da cidade olívica agrediu a un seareiro inglés que formaba parte dun grupo de 10 persoas. No entanto, un vehículo policial que se atopaba nas proximidades "interveu ao momento e evitou que as cousas fosen a maiores".

A vítima da agresión rexeitou recibir asistencia médica ou presentar denuncia, aínda que o agresor foi identificado e propor para unha sanción administrativa ante a Subdelegación do Goberno en Pontevedra.

Con motivo do partido, que se disputará ás 21,05 horas deste xoves no estadio municipal de Balaídos, este mércores chegaron a Vigo os primeiros afeccionados do club inglés, que, en total, espérase que ascendan a uns 1.300. Neste marco, dispúxose un dispositivo especial de seguridade que conta con máis de 400 efectivos de Policía Nacional e Policía Local.