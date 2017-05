O director xeral de Centros e Recursos Humanos, Juan Manuel Pinal, defendeu este xoves que os hábitos lectores cambiaron "para mellor" entre o alumnado galego e aludiu aos últimos datos do Informe PISA, que ratifican unha evolución positiva da comprensión lectora. Así mesmo, manifestou que a intención da Xunta é seguir traballando e incidiu nos retos do 'Plan LIA 2016-2020'.

Na comisión parlamentaria que aborda os asuntos educativos, en resposta ao deputado popular César Fernández Gil, o alto cargo da Xunta subliñou que a mellora dos datos en comprensión lectora en Galicia non é "froito da casualidade", senón do "esforzo conxunto" do profesorado e da Administración.

Así, reivindicou a aposta do Executivo polo desenvolvemento de bibliotecas "útiles" que non sexan "simples espazos complementarios nos centros", con investimento para logralo. De feito, recalcou que Galicia foi "a única comunidade" que, en época de crise, "non prescindiu desta aposta, senón que a mantivo".

Devandito isto, ratificou que a intención do Executivo autonómico é dotar ao profesorado de servizos e ferramentas útiles, así como incorporar metodoloxías "activas". Niso terá un papel crave o 'Plan LIA 2016-2020', do que repasou algúns puntos crave, como o impulso da "biblioteca inclusiva" concibida para "mellorar a atención á diversidade".

Entre os seus obxectivos está o de incentivar a maior presenza de equipos e materiais adaptados ás necesidades do alumnado con necesidades especiais nas bibliotecas; e fomentar unha sinalización da biblioteca escolar que facilite a compresión por parte de todo o alumnado, tamén do que presenta dificultades para a lectura.

REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

Este plan autonómico tamén aspira a avanzar na renovación das bibliotecas escolares "en todos os centros" da rede galega de centros non universitarios e reforzar a biblioteca como centro creativo de aprendizaxes.

Entre os desafíos deste plan, segundo contempla o documento publicado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, atópanse tamén a aposta polas alfabetizacións múltiples, a formación do profesorado, a estabilidade do profesorado e a implicación das familias, entre outras cuestións.