Desaloxan un colexio en Redondela (Pontevedra) debido a un incendio nun baño por un curtocircuíto

Os alumnos do CEIP de Porto Cabeiro, en Redondela (Pontevedra), foi evacuados na mañá deste xoves do centro tras declararse un incendio nun dos seus baños supostamente debido a un curtocircuíto, pero non houbo persoas afectadas.

Así o informou o CAE 112 Galicia, que sinalou que, segundo indicóuselle, o lume foi provocado por un curtocircuíto nun secador de mans.

Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia ás 12,15 horas deste xoves para alertar do ocorrido. Segundo explicou, o colexio xa fora desaloxado e ninguén se viu afectado o lume.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros de baixo Miño, ao Servizo Municipal de Emerxencias, a Protección Civil e á Policía Local. A situación tamén foi posta en coñecemento dos Bombeiros de Vigo.

Unha vez ventiladas as instalacións, o centro volveu á normalidade, segundo concretou o servizo de emerxencias.