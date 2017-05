O Club Financeiro da Coruña celebra o 25 de maio un foro sobre transformación dixital

O Club Financeiro Atlántico da Coruña celebrará o próximo 25 de maio un foro sobre transformación dixital co obxectivo, entre outras cuestións, de abordar os desafíos tecnolóxicos do século XXI, segundo informaron os seus promotores.

O foro, que inaugurará o presidente do Club Financeiro Atlántico, Manuel Gómez Ulla, retransmitirase a outras partes do mundo para o que haberá varias pantallas distribuídas na sede do Club Financeiro e coa intervención de representantes doutros clubs a través de videconferencia.

Toda a comunicación e preguntas durante o foro realizaranse a través da súa rede social corporativa. Para a participación no mesmo, segundo os promotores, haberá a posibilidade de facelo de forma presencial, con prazas limitadas ou conexión en liña á plataforma.

Entre os participantes como relatores, estarán a directora de Cadena Ser Coruña, Consuelo Bautista; o director xeral do Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), Javier García Tobío, o expiloto de Formula 1 Pedro Martínez de la Rosa ou o presidente de Data Economy, Emilio del Prado, entre outros.